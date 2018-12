Радиото на господ

© Wikipedia



Те обаче присъстват в ефира му, като най-редовният слушател на радиото Рафал Машковски, който от години следи медията, е подал около 20 сигнала до Полския съвет за радио и телевизия - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). По думите му реакциите на съвета през годините са силно зависими от промените във властта. Така преди управлението на "Гражданска платформа" писмата му не получават отговор, впоследствие отговорите се дават след месеци и дори година закъснение с разяснението, че са поискани от радиото записи за излъчените реклами, но тъй като такива се пазят само месец назад, разследванията не стигат доникъде. При управлението на "Гражданска платформа" има издадени няколко глоби срещу радиото, а при настоящата власт Рафал дори не е експериментирал да изпрати сигнал.



Колкото до парите от държавата, "Радио Мария" като правна единица не се дотира директно от държавните институции. Публичните пари идват непряко от други институции, свързани с отче Ридзик, смятат журналисти.



С молитви към империя

Империята се разраства. През 1996 г. във Варшава Ридзик заедно с друг отец създава католическата фондация Lux Veritatis. През 2003 г. групата му получава лиценз за телевизия и се създава TV Trwam, също с религиозна насоченост. Появява се и вестник - Nasz Dziennik.



Към медийната империя се основава и университет за журналисти - The College of Social and Media Culture (WSKSiM) в Торун, като към него е изграден и кампус. "Той е важна част от империята, като организира конференции, на които присъстват членове на съвета на министрите", казва Томаш Чехойнски, като такива събития често са кофинансирани от публични институции.



Един от най-големите проекти на Ридзик е за геотермална централа в Торун. Сондажите са направени преди няколко години, но изграждането на централата все още не е започнало. Според някои източници идеите на отеца през годините са достигали до това да отоплява част от Торун и да осигурява топлата вода през лятото. Ридзик планира още и изграждането на спа комплекс с хотел и басейн с геотермална вода. Начинанието е обявено преди няколко години, но подобно на проекта за централа все още не е стартирало.



Гвоздеят в портфейла на групата, който се изгражда в момента, е музеят "Памет и идентичност" ("Memory and Identity") в Торун. Той трябва да отвори врати през 2020 г. И да показва историята на Полша, особено героизма на поляците, които са спасявали евреи през Втората световна война, както и личността и наследството на папа Йоан Павел Втори.



Хляб, две риби и подкрепата на партията

"Журналисти са се опитвали да изчислят финансовите размери на империята на Ридзик, но е трудно заради обширната й юридическа структура". TV Trwam е собственост на фондацията, но някои от програмите се продуцират от компанията Bonum, обяснява Чехойнски. Проверката на журналиста показва, че през изминалата година Lux Veritatis има 9 млн. евро (39 млн. полски злоти) приходи и малка печалба от 350 хил. евро, а Bonum - 2.9 млн. евро приход и едва 180 хил. евро печалба. Компанията Spes, издаваща вестник Nasz Dziennik пък за 2017 има 4.6 млн. евро приходи и 280 хил. евро печалба. За университета данни за размера на дейността във финансово отношение няма.



Основната част от финансирането на централата и тръбопроводите за геотермална енергия в Торун идва от държавата. Това става през националния фонд за защита на околната среда (The National Fund for Environmental Protection), който е подчинен на Министерството на екологията. Общата стойност на финансирането е 13.5 млн. евро държавни и европейски средства.



В музея на Ридзик държавата също налива огромно количество пари. И по-точно 16.3 млн. евро, които идват от Министерството на културата и националното наследство. Фондацията "Lux Veritatis" трябва на свой ред да осигури концепцията и експозициите. Проблемът обаче е, че единствената компания, която се интересува от договор за строителство, очаква над 32.6 млн. евро, казва Чехойнски.



Дотациите не свършват дотук. Според различните изчисления става въпрос за общо между 33 и 35 млн. евро. В материал разследващият сайт OKO.press разкрива дълъг списък на субсидиите, направени от държавни институции, например често министерства финансират редица предавания на различни тематики.



Дългата ръка на бог

В края на 2018 г. Тадеуш Ридзик стана новина в полските медии не само заради рождения ден на радиото си, но и заради информацията, че може да се появи нова партия, зад която да стои фигурата му на сив кардинал.



"Мисля, че това е на начин за изнудване. Целта е да подреди собствена листа и да окаже натиск върху Право и справедливост", коментира Агата Конджинска, политически журналист в "Газета виборча".



Мнозина анализатори виждат в Ридзик точно фигурата на сив кардинал, който заради свещеническото си расо не изглежда добре да застане начело на партия. Той обаче търси кой да го прави вместо него, според Конджинска целта му е "влиянието и да коуправлява Полша". Основната теория е, че причината за евентуалната поява на партията е отпадането на един от хората на Ридзик - Мирослав Пьотровски, от управляващите. Той на два пъти е бил в листите и се е класирал за евродепутат, но сега няма да има тази възможност. Според журналисти освен депутати Ридзик също е имал и приближени министри, които обаче вече не са в управлението.



Въпреки че според проучванията през 2017 г. "Радио Мария" има едва 1.9% дял от радиослушателите в страната, той е ценен за управляващите заради това, че "е построил бекграун от католическо националистическо движение, което е ядрото на електората на ПиС", казва Конджинска. А "кошмарът на Качински е да се повтори случилото се 90-те години на миналия век и да се разцепят националистическите партии".



Отец, бизнесмен, сив кардинал

Според други журналисти в страната "Радио Мария" е сред арсенала на Качински, но в ролята на един много труден съюзник, който може да се превърне във враг, ако Качински не плаща. Така политическата сатира на уебканала The Chairman's Ear оприличи Ридзик на урна за бюлетини, а насреща му Качински на голям банкомат.



Всички все пак са убедени и в бизнес таланта на Ридзик. "Той изгради медийната си империя от нищото в години, в които нямаше европейски фондове в нашата държава. Построяването на една обикновена католическа църква обикновено отнема 10 - 15 години, а Ридзик успява да построи такава за по-малко от четири", казва Томаш Чехойнски.



Според най-редовния слушател Рафал Машковски основният му интерес не са парите и властта, а пропагандата в името на религията, като първите две са само инструментът за осъществяването й. През годините радиото е било обект и на силни критики, че разпространява антисемитски идеи и нетолерантност. Като цяло обаче недоволството от медията е по-скоро изолирано. "Доста рядко епископи имат съмнения и оплаквания относно "Радио Мария". Повече от 95% от тях се появяват по радиото", казва Рафал Машковски. Поле за изява имат и политиците от ПиС, като министри могат да говорят за успехите на министерствата си, обяснява още той. Или и политици, и църква имат полза от трибуната на радиото на отче Тадеуш Ридзик, която остава свещена.

