Amazon планира разширяване на веригата супермаркети Whole Foods

Най-големият онлайн търговец Amazon планира да увеличи броя супермаркети от веригата Whole Foods, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. През 2017 г. гигантът купи веригата магазини в сделка за 13.7 млрд. долара като част от плана за развитие на услугата за доставка в рамките на два часа Prime Now. Решението за разширение на мрежата от физически магазини цели да включи повече клиенти в нея и ще се концентрира върху предградия и райони, където Whole Foods бележи ръст на броя клиенти.Служители на Whole Foods са посетили региони в северозападната част на САЩ в търсене на потенциални търговски площи. Сред възможните локации са градове в щатите Айдахо, Юта и Уайоминг, където веригата няма магазини.Amazon иска Prime Now да покрива всички магазини в Съединените щати. Услугата се предлага в повече от 60 града, а експресна доставка в рамките на 30 минути се предлага в над 30 града.Whole Foods разполага с над 400 магазина в САЩ, повечето от които на големи площи. Веригата предлага предимно биохрани.Според изпълнителния директор на Whole Foods технологията на Amazon ще помогне на веригата да се превърне в голям играч. Първоначално се смяташе, че Amazоn може да използва физическите магазини на Whole Foods, за да ги автоматизира напълно и да премахне касите по подобие на прототипа, който показа в края на миналата година. От компанията на Джеф Безос обаче обявиха, че нямат такива планове и работата на служителите на Whole Foods няма да бъде автоматизирана по такъв начин.Amazon вече се разширява на десетки фронтове и лесно може да бъде нареден сред световните конгломерати. За амбициите в ритейл сектора бе намекнато още миналата година, когато Безос разкри концепцията си за нови магазини без каси и касиери. Освен това Amazon успешно играе на пазара с електронни четци, системи за умен дом, облачни услуги, доставка на свежи продукти, правенето на сериали и онлайн видеострийминг наред с много други. Списъкът с активностите на Amazon, изглежда, ще продължи да се разширява, а като изключим компанията, други фирми на Безос се занимават с разнообразни дейности, включващи дори космически туризъм.