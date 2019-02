BP ще се придържа към целите на Парижкото климатично споразумение

Целите за предотвратяването на въглеродните емисии включват и клиентите на BP, които използват продуктите ѝ



Британският енергиен гигант BP се съгласи да разкрие дали плановете, политиката ѝ за вредните емисии и по-мащабната ѝ бизнес стратегия са в съответствие с Парижкото споразумение за климата. Това съобщава Financial Times, като напомня, че петролните и газовите компании са под натиск от инвеститорите заради вредното си влияние, допринасящо за глобалното затопляне. Hermes, Legal & General, Aviva и M&G са сред компаниите, планиращи да подготвят резолюция на акционерите по време на годишното събрание на BP през май, като ще настояват за повече прозрачност.

Бордът на директорите на BP се договори тази седмица да подкрепи предложението за резолюцията след дълги дискусии с инвеститорите. Това е и признание, че енергийните компании трябва да се включват по-активно и открито в дебата за климатичните промени. Компанията е подкрепила исканията на инвеститорите да разкрие бъдещите си инвестиции, както и мерките, които предприема за вредните емисии парникови газове и въглеродната интензивност на продуктите си.



По този начин тя действа в съответствие с глобалния натиск за ограничаване на покачването на температурата под 2° С. "Въз основа на публикуваното досега не е възможно да се оцени до каква степен инвестициите на компанията в запаси от изкопаеми горива или ресурси са в съответствие с целите на Париж", се казва в изявление на инвеститорите. Парниковите газове до голяма степен са следствие от изгарянето на изкопаеми горива.

Екологичните групи, както и повечето инвеститори смятат, че енергийните компании до голяма степен са отговорни за изменението на климата. Затова ги принуждават да намалят емисиите от производството, преработката и дистрибуцията на нефт и газ.





Освен това ги насърчават да спрат да употребяват по-вредни ресурси, като например битумните пясъци в Канада, с цел по-нисковъглеродна енергия.



Новата резолюция на акционерите предполага, че инвеститорите са загрижени BP да спазва определени ограничения заради климатичните промени. Председателят на компанията Хелге Лунд обаче заяви, че вярва, че "стратегията ѝ е в съответствие с целите на Париж" по повод целите за намаляване на въглеродните емисии.

Последният ход в тази посока беше, когато базираната в Холандия група Follow This направи резолюция на акционерите в BP през декември, в която настоява за по-затегнати мерки относно въглеродните емисии. Целите за предотвратяването им включват и клиентите на BP, които използват продуктите ѝ.



Анализаторът на Financial Times Мартин Уолф обаче заяви в петък, че не подкрепя предложението на Follow This, тъй като е на мнение, че емисиите на трети страни са извън контрола на енергийните компании. Конкурентът Royal Dutch Shell, от друга страна, обеща през декември да си постави краткосрочни цели за въглеродните емисии от следващата година, които включват и тези от потребителите ѝ.

BP вече си е поставила цели за намаляване на въглеродните си емисии и носи отговорност за убеждаването на други енергийни компании да ограничават изтичането на метан. Компанията също така обяви в петък, че намаляването на емисиите на парникови газове вече е фактор за възнаграждението на 36 хил. служители.



Резолюциите подчертават различните подходи на инвеститорите и стратегиите на компаниите, свързани с отговорността на енергийния сектор за глобалното затопляне. Именно те могат да бъдат повод за напрегната годишна среща на акционерите през май.