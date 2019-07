Йовко Атанасов: Успехът ни се дължи на добрия баланс между различните продуктови групи

спрямо

ПрофилЙовко Атанасов е регионален мениджър на Lenovo за България и Македония. Той се присъединява към компанията още през 2013 г., когато заема поста мениджър "Потребителска техника" за България. Атанасов има повече от 15 години опит в IT индустрията. Той е бакалавър по индустриален мениджмънт и магистър по бизнес администрация. Освен това има EMBA от Университета на Амстердам.- През изминалата финансова година, която за нас е от 1 април 2018 г. до 1 април 2019 г., постигнахме рекордно високи приходи от $51 млрд., т.е. увеличението е с 12.5% на годишна база. Lenovo генерира нетна печалба от $597 млн., или ръст от $786 млн. спрямо предходната финансова година. Печалбата преди данъчно облагане се увеличи с 459% на годишна база и достигна $856 млн. благодарение на стратегията ни за интелигентна трансформация.Групата за персонални компютри и смарт устройства (PC and Smart Devices Group), едно от двете бизнес поделения на IDG (Intelligent Devices Group), отчете високи приходи за цялата финансова година в размер на $38.5 млрд. и печалба преди данъчно облагане на стойност $1.98 млрд. Lenovo e нaй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa пepcoнaлни ĸoмпютpи в cвeтa c пaзapeн дял oт 23.4% и нaй-гoлям pъcт cpeд пeттe вoдeщи пpoизвoдитeля – 9.5% гoдишнo.Второто бизнес поделение на IDG - Групата за мобилен бизнес (Mobile Business Group/ MBG), е с увеличение на печалбата преди данъчно облагане с $464 млн. на годишна база и излезе на печалба през втората половина на годината благодарение на ясния фокус върху подбрани пазари, конкурентния продуктов портфейл и контрола на разходите.Поделението на Lenovo за решения за центрове за данни Data Center Group (DCG) също отбеляза най-бързия растеж на годишна база след придобиването на сървърния х86 бизнес отпреди 5 години. Приходите нараснаха с рекордните 37% и достигнаха до $6.02 млрд. за цялата финансова година. Най-сериозен принос за силното представяне има бизнесът ни с hyper-converged and software defined architecture, където приходите нарастват съответно с 240% и 96% на годишна база.- Пазарният дял в България за последното тримесечие на изминалата финансова година (1 април 2018 г. - 1 април 2019 г.) е 27.5%, което е значително над средното ниво в глобален мащаб. В този смисъл имаме стабилно влияние на пазара в страната. В сегмента за крайни клиенти отчитаме спад от около 15%, докато в този за бизнес потребителите наблюдаваме ръст с около 12-14%предходното тримесечие.Тази промяна в нагласите на потребителите до голяма степен се дължи на динамиката и трансформацията на работното място. Много компании се стремят да оптимизират своите разходи, както и да предлагат по-нетрадиционни и по-атрактивни схеми за работа на своите служители. Популярност набира и т.нар. споделено работно място и възможност за "работа от вкъщи". Всичко това обуславя тенденцията за замяната на традиционния офис десктоп с мобилен компютър.Една от причините за нашия успех е добрият баланс между различните продуктови категории и адаптивността на компанията спрямо локалните нужди на крайните клиенти.- Стратегията ни за "Интелигентна трансформация" е изцяло подчинена на потребителското преживяване и удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите. Компанията ни предоставя нещо много повече от устройства за работа и забавление. От една страна, усилията ни са насочени към осигуряване на мощни, сигурни, функционални и мобилни лаптопи, които максимално да се синхронизират с ежедневието на своите притежатели. От друга страна, стремим се към това да дадем добавена стойност на решения в областта на смарт устройствата, Data centres, Internet ofThings (IoT) и изкуствения интелект (AI). В тази връзка Lenovo отдавна вече не е само компания за производство на хардуер за персонални компютри.- Първият в света персонален компютър със сгъваем екран е един от технологичните пробиви на компанията ни. Добавихме към портфолиото на Lenovo и новия Yoga C930 - лаптоп 2 в 1, при който имаме дебют на Rotating Sound Bar и специално място за съхранение на писалката. Yoga Book C930 е първият лаптоп с двоен екран с E-Ink. Той пренаписва правилата за производителността на преносимите компютри. В бизнес направлението продължаваме с развиването на емблематичната серия ThinkPad, като наскоро предложихме първата сгъваема технология на екрана на компютъра в ThinkReality и ThinkIoT. Мощният ТhinkPad X1 Extreme е бизнес лаптоп, който разполага с иновативни функции за сигурност, както и системите Lenovo Smart office, които са направени, за да създадат по-съвместно работно място за всички.Потребителите търсят все по-мобилни и леки компютри. Тази тенденция заляга изцяло във форм-фактора на продуктите ни от Ideapad Slim серията – ултратънки, елегантни и леки.- В гейминг направлението също забелязваме огромен ръст на ултраслим продукти, скокът е с 300%. Друга тенденция е, че все повече потребители избират мощни гейминг компютри, които използват и за бизнес нужди. Това е определящо и за по-изчистения дизайн, с който се отличават лаптопите Legion. Сред отличаващите се продукти в този сегмент е Legion Y740, който вече е с 9-о поколение Intel®Core™ процесор и видеокарта от серия NVIDIA® GeForce® RTX™ 20 Series, които предоставят изключителни гейминг преживявания.- Като социално отговорна компания стратегията ни е насочена към подкрепа на иновативното образование. В България Lеnovo е партньор на редица социални инициативи, за което през 2018 г. получихме награда "Благодетел за иновативно образование".Сред проектите, които подпомагаме, са тези на фондация "Дигиталните деца", стартъпи като "Студио Змей", както и младежи, които се развиват в областта на технологиите и науката. Така например много сме горди със Звездин Бесарабов, който тази година завърши Националната природо-математическа гимназия в София. Той разработва успешните си проекти с помощта на ThinkPad и през последните години печели редица награди на международни състезания за млади учени. Наскоро бе удостоен с три награди за участието си в най-големия ученически научен конкурс в света - Intel International Science and Engineering Fair 2019 във Финикс, който се проведе в Аризона, САЩ.Дигитализацията на образованието в България е много бавен процес, но нашата компания се опитва да бъде част от инициативи, които я подпомагат.