Дигитални модели

Бъдещето на здравеопазването не е изцяло дигитално. Например при срещите с психолог има нужда от личен контакт. Стартъпът от Сан Франциско Two Chairs иска да разшири модела. Компанията привлече финансиране в рунд А в размер на 7 млн. долара и ще използва средствата както за отваряне на нови клиники, така и за развитие на приложението си, което да свързва клиентите с подходящия терапевт. Two Chairs вече управлява четири клиники в Сан Франциско, където пациентите могат да получат индивидуални или групови терапии. В компанията работят 30 терапевти, които могат да участват и във видеочат, в случай че клиентът не може да присъства. Според фирмата пациентите й са няколко хиляди. Новият капитал ще бъдеи използван за разширяване на възможностите на приложението и софтуера на компанията. Two Chairs е основана преди две години от бившия служител на Palantir Алекс Кац.