Shell се стреми да стане най-голямата електрическа компания в света

Една от най-големите петролни и газови групи в света - Royal Dutch Shell, се стреми да стане най-голямата електрическа компания до 30-те години на века, съобщава Financial Times. Този ход идва като част от стратегията на компания да се адаптира към фундаменталната промяна в световните енергийни доставки, които се насочват към по-нисковъглеродни източници. Намерението й показва, че тя разпознава климатичните промени като по-голяма заплаха за бизнеса си от слабата възвращаемост в електроенергийния сектор, която достигна исторически нива.Директорът на подразделението за газ и нови енергии Мартен Ветселаар заяви пред Financial Times, че групата може да развие бизнес с електроенергия, включително снабдяване на клиенти, търговия и доставяне на оборудване, който да е със същите размери като петролните или газовите операции. На конференцията CERAWeek в Хюстън Верселаар каза, че ако Shell постигне целта си за намаляване на емисиите на парникови газове до 2035 г., "количеството на чиста енергия, което ще продава, ще направи компанията най-голямата енергийна група в света".Постигането на тази амбиция ще зависи от възможността да се осигури приемлива възвръщаемост на капитала от 8-12%, каза директорът, като добави, че с "нашата марка и присъствие на глобално ниво можем да се доберем до най-евтиния газ навсякъде и би трябвало да спечелим състезанието". Той добави, че очакваните конкуренти на Shell, утвърдените доставчици на електроенергия, са "безпомощни", защото са обременени от остарели бизнес модели. "Много от тях са в неравностойно положение, защото разполагат с огромно наследство от въглищни централи и атомни електроцентрали, но и с много централизирана философия", каза Ветселаар."Смятаме, че бъдещата група от клиенти е много по-децентрализирана – хората ще имат батерия в мазетата си и слънчеви панели на покривите си и искат да им помогнем в оптимизацията им", предвижда той.До 2020 г. Shell планира да инвестира 1-2 млрд. долара годишно в нови енергийни технологии, включително електроенергия. Това все още е малка част от годишните капиталови разходи на групата в размер от около 25 млрд. долара. Ветселаар заяви, че ранните разходи са били, "за да се докаже хипотезата, че компанията може да успее в електроенергията". "Ще продължим така няколко години и след това ще увеличим финансирането, защото в противен случай няма да успеем", добави той.Планът на Shell е отговор на очакваната промяна в световната енергийна система за много по-голямо използване на електроенергия - от около 20% днес до около 50% или повече. Според Ветселаар агресивен сценарий би означавал този процент да се достигне през 2050 г., докато по-непринуден – през 2080 г.В момента около 65% от бизнеса на Shell се състои от добива и рафинирането на петрол, 25% - от газ, и 10% - от химикали и други операции. Подобно на други европейски енергийни компании, включително Total и Repsol, Shell инвестира сериозно по веригата на доставките на електроенергия - от точки на производство до електромобили.Компанията направи няколко малки придобивания като това на производителя на батерии Sonnen и поглъщането на британския доставчик на електроенергия First Utility, което му даде директен достъп до електрическите потребители на дребно за пръв път. Shell също така закупи New Motion, еднo от най-големите предприятия за зареждане на електрически превозни средства в Европа.Освен хода на Shell към електрическата енергия BP купи най-голямата британска компания за системи за зареждане на електромобили, а Total придоби доставчика на електроенергия Direct Energie. Компаниите инвестират и в производството на електричество от слънчева и вятърна енергия. Shell и неговите конкуренти вярват, че могат да осигурят по-добро преживяване на клиентите в сравнение с традиционните компании за комунални услуги, тъй като те са в състояние да внедрят напреднали технологии.Ветселаар каза още, че електричеството се променя "от скучна, предвидима система към сложна система с прекъсвания", което е "наистина добра възможност за хората, които са добри в търговията с енергия, като нас".