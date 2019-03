Юбилейният сезон във Формула 1 носи още неясноти

© Reuters

(17

март

)

.

Т

ези кръгли числа са повод за афиширана гордост от новите собственици на спорта - американската група Liberty Media. Те купиха компанията, която го управлява, от

CVC Capital Partners

Структурата на постъпленията във Формула 1 всъщност остава почти без промяна.

Rokit

Mission Winnow

Better Tomorrow

Популярност

Шест състезания имаха гледаемост от над 90 млн: Бахрейн, Франция, Австрия, Великобритания, Италия и Мексико – похвали се Шон Братчес, който е един от шефовете на Liberty и отговаря пряко за бизнеса. Той поясни още, че според анализите на Nielsen популярността на спорта се увеличила от 503 на 506 млн. души, като 205 млн. от тях са на възраст под 35 години.

Със старта за Гран при на Австралия в Мелбърн тази неделяще започне 70-ият световен шампионат във Формула 1. По време на третия кръг от първенството в Шанхай пък ще бъде празнувана Гран при №1000преди малко повече от 2 години и очевидно се опитват да намерят пътя, по който най-малко да започнат да си връщат инвестициите от над 8 милиарда долара и да започнат да печелят. Засега обаче това не им се удава особено и сериозни промени няма.В немалка степен това е така, защото няма как да се измъкнат от договорите, заложени от предишното управление. То бе поверено от CVC на вездесъщия Бърнард Чарлз Екълстън, по чиито схеми в огромна степен функционира всичко. Той бе отстранен в началото на 2017 г. но практически всички контракти за ТV права, домакинства, спонсориране са за още поне няколко години.На американците бе необходимо и малко време, за да разберат как е навързано всичко и да потърсят начини да го подобрят. Защото, каквито и числа да се цитираха и както те да се интерпретираха, за всички бе ясно в последните години, че зрителският интерес намалява и немалка част от екипите са всъщност на ръба.Liberty вложи сериозни усилия в няколко направления, за да подобри ситуацията, и имаше огромен шанс през 2017 и 2018 г. сезоните да са сравнително оспорвани с борба между пилоти на Меrcedes, Scuderia Ferrari и тук-там Red Bull. Разликата с предходните шампионати, в които борбата бе само между състезателите на Меrcedes, бе oсезаема.Така за миналата 2018 г. Liberty Media отчете увеличаване на приходите на компанията, която управлява бизнеса - Formula One Group до 1.827 млрд. долара срещу 1.784 млрд. долара за предходната. Но дефицитът в бюджета се увеличи от 37 на 68 млн. долара. Причината бе в сериозното нарастване цената на транспортни разходи (които се заплащат от FOM) с множеството състезание извън Европа, както и увеличената издръжка на съпътстващите серии - Формула 2 и 3, която също се поема от FOM.Liberty инвестира много средства и в различните платформи, за да популяризира спорта сред по-младата публика. И през миналата година отчете 53% увеличение на последователите на F1 в социалните мрежи. Това бе най-големия ръст сред всички важни световни спортове. Базата, от която се стартира това увеличение, обаче бе много ниска и бе сравнително лесно да се направи подобен скок. Формула 1 се похвали с увеличение от 115% на абонатите в своя YouТube канал, но само преди няколко години Екълстън сваляше всичко оттам. Специални програми като подкаста 'Beyond the Grid' на официалния сайт formula1.com и в Twitter събраха над 14 млн. последователи. Netflix пусна тази пролет сериал от 10 епизода – Drive to Survive, който бе приет изключително добре, въпреки че бе саботиран от Ferrari и Меrcedes.Всичко това е чудесно, но нищо от това не носи кой знае какви конкретни приходи, а те са важни както за Liberty, така и за отборите.33.8% от парите са от телевизионни права. 33.1% идват от домакинските такси, а 14.6% са от генерални спонсорства, лицензи и други дейности.С две думи, източниците на приходи за Гран при са си все същите, а във всяка от тези области проблемите са много големи и сложни. След интересния сезон 2017 г. с участие в битката за титлата на Ferrari със Себастиян Фетел в Италия бе отчетен ръст от 19.1% в гледаемостта на състезанията. Но миналата година надпреварите минаха само по платения канал Sky Italia и зрителите намаляха 5-6 пъти от средно над 5 милиона на под 1 млн. Трябваше да бъдат добавяни данни от записи и избрани моменти, за да не личи толкова истинският срив.Увеличаване на зрителите през 2017 година имаше и в Китай с 42.2%, Швейцария с 14.3%, Дания с 14.1% и Бразилия с 13.4%, но при сравнително доста ниски нива на гледаемост през предишната година. FOM отчете, че състезанията са гледани от 352.3 млн. зрители в света, което поне не бе спад спрямо предходния сезон за първи път от 2010 г. През миналата 2018 г. за пръв път бе отчетен и сериозен ръст - 6.2% на 20-те водещи пазара за Формула 1, но това не спаси един от най-големите посредници при сделките с тв права (включително за нашата страна) - MP & Silva, който фалира. За целия свят броят на зрителите бе изчислен на 490 млн. с най-сериозен скок на аудиторията в Китай и САЩ. В Китай състезанията се излъчваха в определен период само в Шанхай, а сега се предават от 5 канала, платени и безплатни, докато в в САЩ състезанията са без пари по ESPN, които замениха NBC. Последните предлагаха повече пари, но само при условие че Liberty не предлага онлайн стрийм услугата си на територията на страната.Преминаването на състезанията предимно на платени канали гарантира приходи от тв права, но унищожава възможностите за намиране на спонсори от екипите и сваля рязко гледаемостта и популярността на спорта. Неслучайно във Великобритания тази година състезанията ще се излъчват с едночасови репортажи по свободния Channel 4, а не само по SkyF1, които плащат за екслузивитет почти 170 млн. паунда на година. Но хората, които са склонни да дават минимум 35 паунда на месец, не са много и абонатите са около 600 000 при 3-4 млн. зрители на паралелните излъчвания до миналия сезон по Channel 4 и 8-10 млн. по BBC и iTV преди години.Ясно е, че с отчитане на повторения и дори репортажите по новините данните някак ще бъдат нагласени, за да не се отчете колосален спад. Но за големите международни спонсори, които преди години се редяха на опашка за Формула 1, той не е тайна. Днес половината коли са без никакви стикери или с такива на съмнителни компании като мистериозните британски енергийни напитки Rich Energy или електронните продукти. Екипите опитват да върнат в спорта рекламите на цигарените гиганти, с чиито пари някога F1 придоби световен блясък. Рекламата на тези продукти обаче е забранена, а опитът е да се заобиколят законите, като се рекламират нови технологии без дим и електронни устройства, заместващи класическите продукти, като кампаниитена Philip Morris върху Ferrari ина BAT върху Маclaren се сблъскват със сериозна съпротива. Някои по-стриктни домакини, като австралийците например, бързо обявиха, че ще съдят всеки, който се опитва да заобиколи закона, което накара Ferrari да покаже колата без лога.В действителност за голяма част от проблемите с гледаемостта на Формула 1 днес вина носят точно самите отбори, и то по няколко причини. Преди години те се съгласиха срещу по-голям процент от приходите на спорта той да се излъчва не по ефирни телевизионни канали, както задължително изискваха преди това, а по платени канали. Така те си гарантираха приходи, но пък днес трудно намират спонсори. Освен това приеха и схемите на Екълстън за разпределението на тези приходи. Пак взеха повече пари, но големите играчи си гарантираха още по-големи. Разпределението на парите си и болна тема за Формула 1, защото почти без значение от класирането в шампионата, "Ферари" получава най-големите средства, а Меrcedes и Red Bull също взимат лъвски пай. Те имат и сериозна корпоративна подкрепа и на практика се състезават в собствена дивизия. Статистиката е красноречива – за последните 3 години във Формула 1 само в 5 състезания от над 60, пилот извън тези на първите три тима се е качил на подиума! Три пъти това е Серхио Перес с Force India и по веднъж с Williams - Валтери Ботас и Ланс Строл!Сега Liberty активно работи по въвеждане на бюджетни ограничения и изравняване на разпределението на приходите с новите договори от 2021 г. Ще бъдат въведени и еднакви части, за да се изравнят някак силите и състезанията да станат по-малко предвидими.Измененията в регламента за този сезон (по-големи крила и отваряне на задното крило) също имат подобна цел – да станат изпреварванията по-лесни. Но след зимните тестове не изглеждаше, че картината ще е много по-различна и скоро едва ли ще се промени драматично, защото гигантите в спорта Ferrari, Меrcedes, Red Bull харчат по 300-400 млн. долара годишно, имат ги и не са склонни да ги намалят, за да им е по-трудно да печелят състезания! Отговорникът по спортните въпроси във Формула 1 Рос Браун е убеден, че неговите колеги работят усилено и ще успеят да подобрят нещата, но засега реално няма никаква промяна. Няма промяна и по отношение на политиката при организирането на състезанията и не случайно домакините скочиха в края на миналия сезон с искане тя да се промени. Те също изразиха категорично недоволство от начина, по който се развива спортът с победи само на пилоти от един-два екипа и постоянно нарастващите домакински такси. Организаторите на състезанията на "Силвърстоун", "Хокенхайм", "Монца", Барселона на практика са изправени пред избор дали да останат в спорта и не са съгласни да плащат по около 18-20 млн. долара годишни такси, а новото състезание, което се готви в Маями – 0. Да, за спорта е важно да стъпи във Флорида и организаторите ще платят доста, за да построят трасето по градските булеварди. Но същото е и в Баку и Ханой, където догодина ще има стартове, с условието че там организаторите си плащат и солидни такси. От пистите единствено Монако не плаща нищо. Но Монако е перлата в короната на Формула 1 и съоръженията и начина на изготвянето на трасето по улиците са такива, каквито никога няма да има в Маями. Управниците в Кремъл или Баку са склонни да платят нужните пари за рекламата, която ще получат. Но зад "Хокенхайм" или "Силвърстоун" не стоят подобни средства. На пръв поглед може и да изглежда лесно Liberty да изпрати състезанията там, където има домакини, готови да плащат, но ефектът може да е ужасен за популярността на състезанията, която, както и да се разглеждат статистиките, е неизменно най-голяма в Европа.Замислените F1 фестивали тук и там няма как да компенсират евентуалното отсъствие на състезания като Гран при на Великобритания или Италия, които от десетилетия събират най-много зрители, наистина обичащи и разбиращи спорта.Провеждането на 25 състезания през следващите години изглежда някакво решение да се пълнят касите и да се запазят старите надпревари, но тимовете ще трябва да се натоварят повече, а евентуалното преминаване на формат от само 2 състезателни дни със сигурност ще предизвиква остри реакции у организаторите.