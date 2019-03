Растеж след буря

Изпълнителният директор Сирил Симон (вдясно) и директорът бизнес развитие Филип Филибосян очакват растеж и през 2019 г.

Сферата на IT услугите често е определяна като постоянен светъл лъч в българската икономика. Подобна оценка в повечето случаи е близо до истината, което не означава, че и в този сектор не липсват трусове. Примери могат да бъдат намерени дори и сред най-големите в България – като "Станга", която през 2012 г. е четвъртата по приходи компания в сектора според класацията "К100" на "Капитал". После оборотът и служителите й се свиват наполовина, заради намален обем на работа от най-големите клиенти на фирмата. Компанията обаче обръща посоката и има силна 2018 г., която се дължи на промяна във фокуса към по-високо качество и търсене на по-опитни, но и по-скъпи служители. Планира и още ръст през тази година.За 2018 г. приходите на "Станга" скачат с близо 30% до 9.8 млн. лв. А плановете са за наемане на около 50 специалисти през тази година и така екипът да достигне 200 души.Компанията работи както върху уеб и дигитални проекти - големи онлайн кампании за световноизвестни брандове, както и създава инструменти за дигитален маркетинг. В този сегмент тя си сътрудничи с различни рекламни агенции като BBDO, Ogilvy, Publicis Groupe и др. Отделно дружеството е силно и в областта на телекомуникационните решения, както и в разработката на мобилни приложения и други софтуерни продукти. Продукт на "Станга" е операционната система на израелската Sirin Labs – компания, която произвежда блокчейн смартфони във високия ценови клас и която набра 158 млн. долара чрезпрез 2017 г. Друг проект на "Станга" е сайтът Visit Dubai, по проект на дубайското министерство на туризма. Сред най-големите имена на клиенти в портфолиото на фирмата е и израелският фармацевтичен концерн TEVA (в България собственик на фармазаводи в Дупница и Троян). Компанията също така помага на стартъпи, като им предлага да използват техния човешки ресурс от разработчици при нови проекти."Станга" е основана през 2000 г. от французина Сирил Симон, който създава в България компания за софтуерни и дигитални услуги, която да предлага решения на значително по-ниски цени спрямо западните пазари. "Първоначално бяхме пет души, повечето от които все още са в компанията. Това е и най-големият ни успех: да задържаме хора и да превърнем един мениджър проекти във финансов или технически директор", разказва пред "Капитал" Симон. Той държи 34% от акциите на българското дружество, а останалите 66% са собственост на израелската компанияСпоред Симон "Станга" се движи заедно с тенденциите на пазара, като през съществуването си компанията е видяла две кризи – пукането на дотком балона и финансовата криза от края на миналото десетилетие, заедно с една голяма промяна, която засяга фирмата директно. "Преди 20 години хората идваха при нас и търсеха ниски цени. Съответно имахме нужда от евтини ресурси", казва Симон. "Днес всички клиенти искат преди всичко качество. Не казвам, че не ги интересува цената, но качеството се превърна в най-важното на пазара."Тази промяна на пазара е една от причините и за желанието на "Станга" да еволюира заедно с тенденциите в сектора. "Преди пет години градяхме голям екип с микс от старши и младши разработчици. Днес се фокусираме върху основно старши специалисти и мениджмънтът очаква хората тук да имат поне 10 години опит и меки качества", казва Симон. Той добавя, че заплатите в компанията за периода са се вдигнали значително, но с тях са се вдигнали и цените на пазара на софтуерни услуги в цяла Европа и САЩ, а "Станга" просто следва тенденцията. "Ако не следваш пазара и продължаваш да работиш сякаш е 2009 г., си мъртъв." Друга причина за свиването на "Станга", особено през 2016 и 2017 г., е намален обем на работа на най-големите клиенти на компанията.В най-силните си години "Станга" разполага с 250 служители. През 2017 г. те са малко над 130, а днес във фирмата работят 150 души. Компанията разполага с три офиса – в София, Пловдив и Ниш. В София работят 110 служители, а екипите в Пловдив и Ниш са малки – по 5 души. Останалите служители на "Станга" работят от дистанция, което е търсено качество от Симон. Компанията трябва да завърши 2019 г. на границата на 200 служители, като планира да наеме допълнителни 50 души, които да помагат на фирмата с различните текущи проекти. И в момента в една от големите платформи за търсене на работа компанията има отворени позиции за разработчици.Филип Филибосян, директор бизнес развитие в "Станга", не очаква компанията да има проблем с намирането на нови старши специалисти. Според него това, което привлича най-много служители към една IT компания, са проектите, по които работи, както и доброто име, каквото "Станга" има в България.Симон казва, че в момента "Станга" работи на цени, които са по-близо до пазарните, което променя и начина, по който компанията набира служители. "Предпочитам да плащам двойно на добри разработчици, отколкото да имам два пъти повече хора на по-ниска заплата, ако крайните резултати са същите", казва той. За него "Станга" не трябва да се различава от компаниите във Великобритания и Франция, които той счита за стандарт. "Трябва да работим със същото качество и същата прозрачност. Но не на същата цена, защото имаме различна структура на разходите."През последните години в световен мащаб се наблюдава масово навлизане на технологии и нови компютърни езици, които се оказват донякъде трудност за "Станга" да предоставя качествени решения във всички IT направления, както го е правила досега. Ето защо фирмата се насочва към работа в сътрудничество с други компании от региона. "Работим с над 11 фирми, като делим част от проектите си с тях", казва Симон."Не е възможно да покриеш всички нови тенденции със 150 души. Днес пазарът иска прекалено много неща и не можем да доставим всичко на най-високо ниво, както искаме, ако работим сами", казва Симон. "Винаги мога да взема един разработчик, да му кажа да научи нов компютърен език за седмица и след това да го назнача за нов проект, но нивото ще бъде посредствено", допълва мениджърът.Филибосян казва, че освен че изпраща силна 2018 г., компанията започва и 2019 г. на скорост и вътрешните прогнози са темпът на растеж през тази година да е още по-висок. Същевременно "Станга" ще се фокусира върху развитие на пазарите, в които е най-силна – Франция, Израел, Великобритания и САЩ. Сред целите на компанията е и пробив в скандинавския регион и Германия. "Там не е различно спрямо другите пазари, но е въпрос на стратегия – ако имаш стратегия и цел, ще я постигнеш", казва Симон.В плановете на Симон влиза и увеличение на броя на партньорствата с други компании. Изпълнителният директор смята, че не е нужно "Станга" да увеличава прекалено много броя на служителите си, ако част от нуждите за даден проект могат да бъдат поети чрез сътрудничество с други фирми. "Докато решението е качествено, сме щастливи, независимо от начина, по който ще постигнем резултата", казва той.Самите разработчици би трябвало да се радват на по-голяма свобода – буквално и преносно. От началото на годината "Станга" е в нов офис, който според Симон трябва да показва философията на компанията и "да не е просто работно място" – офисът например включва в себе си бар и храна. По отношение на проектите, Симон твърди, че не е привърженик на микромениджмънта. "Днес технологичната индустрия е малко като сайт за запознанства – опитваш се да запознаеш правилните хора с правилните проекти и да не им се пречкаш", завършва той.