Най-големият американски износител, водещ оръжеен производител и основна част от най-големия борсов индекс в САЩ. С една дума - Boeing. Когато гигант от такъв калибър има проблеми, цялата щатска икономика киха.А в момента самолетният производител се намира в една от най-дълбоките кризи в историята си след двете поредни катастрофи за последните шест месеца на най-новия му хитов модел, на който компанията залагаше за бъдещето си.Двете катастрофи се случиха в първите минути след излитане, и то с чисто нови самолети. В края на октомври Вoeing 737 Max 8 на индонезийската Lion Air се разби 13 минути след излитане и отне живота на 189 души, а на 10 март същата машина, но на Ethiopian Airlines, падна след 6 минути и остави 157 жертви. Това са донякъде сухите, макар и трагични данни от двата инцидента. Полетите на 737 Max бяха забранени буквално в цял свят и в момента текат разследвания на катастрофите.От Boeing обявиха, че самолетът отговаря на всички изисквания, като се позоваха на заключение на Федералното авиационно управление (Federal Aviation Administration - FAA) на САЩ. Твърденията обаче не убедиха никого. А въпросът как (ако се докаже) машина, която сама е в състояние да причини катастрофа, е била сертифицирана да превозва пътници виси с все по-страшна сила. Кризата около 737 Max ще е изключително тежка за управление от страна на производителя, особено предвид неоценяемия на този етап репутационен риск за Boeing.В краткосрочен план със сигурност ще е нужно софтуерно решение на проблема, с което скоро в Boеing ще са готови. Но финансовите неизвестни са далеч по-сериозни предвид неизчислимия репутационен риск от двете катастрофи. Макар доставените досега самолети да са относително малко - 376, Boeing има да изпълнява общо над 4600 поръчки в следващите години на обща стойност над 550 млрд. долара."И от репутационна, и от финансова гледна точка ударът е болезнен", заяви пред The New York Times Ричард Абулафия, вицепрезидент анализи в консултантската компания Teal Group Corp. След катастрофата на самолета на Ethiopian акциите на гиганта се сринаха с над 11%, като изтриха над 25 млрд. долара от пазарната капитализация на компанията.Моделът 737 Max е най-бързо продаващият се самолет в историята на Boeing и плановете са (или по-скоро бяха) да носи съществена част от бъдещите приходи на гиганта. Доставките за авиокомпаниите започнаха през 2017 г. Един самолет струва от порядъка на 120 млн. долара по каталожна цена, а Boeing е получил депозит от до 20% за всяка поръчана досега машина. Това прави клиентите нетърпеливи. А някои превозвачи искат компенсации заради загубите си от спрените полети на 737 Max, като според независими оценки краткосрочният наем на подобен заместващ самолет за период от три месеца струва около 1 млн. долара.При друга голяма репутационна криза през 2013 г Boeing спря полетите на друг хитов свой самолет - 787 Dreamliner, за период от три месеца заради проблеми с батериите на модела. Тогава решението на казуса струваше на компанията 20 млн. долара. Но съществената разлика е, че проблемите с Dreamliner не доведоха до смъртни случаи и компанията реагира навреме. Според анализатора Картър Коупланд сега разрешаването чисто технически на казуса може да струва на Boeing 1 млрд. долараНякои клиенти вече намекнаха, че ще се откажат от поръчките си. Garuda Indonesia съобщи, че може да анулира доставката на 20 самолета, а VietJet обяви, че поръчката на стойност 25 млрд. долара зависи от изхода на разследването. Kenya Airways пък обмисля да премине към конкурента Airbus, съобщи ВВС.От години Boeing се бори с европейския гигант за позицията на най-голям производител в света. Моделът на Airbus A320 Neo, е основен конкурент на 737 Max. Но според експерти преминаването от единия към другия въобще не е толкова лесно.И двете компании имат пълни заявки за години напред. Според Грег Уолдрън от специализираното издание за авиационната индустрия Flight Global това означава, че изпълнението на всяка нова поръчка ще отнеме години. "Не може просто да преминете към Airbus, защото компанията също има да изпълнява много доставки", коментира специалистът пред ВВС. Той смята, че обемът поръчани вече самолети 737 Max означава, той е не важен само за бъдещето на Boеing, но и за цялата индустрия.Други причини срещу преминаване към друг производител е скъпото обучение на пилотите за определен модел самолет. Контролните системи на двете компании са различни и пилотите трябва да бъдат сертифицирани за съответния самолет. Все пак, ако 737 Max остане "приземен" за по-дълго време, клиентите със сигурност ще поискат преразглеждане на доставките си, което пък ще удари резултатите на Boeing."Пределно ясно е, че няма да поемем разходите около приземените самолети, а ще препратим тази сметка на компанията производител", обяви изпълнителният директор на Norwegian Air Бьорн Кьос. Авиокомпанията вече спря от полети своите осемнадесет 737, а в следващите години очаква да получи още 92.С годишни приходи от над 100 млрд. долара мегакомпания като Boeing може да издържи подобни разходи. Основната трудност е как групата ще успее да достави обещаните машини. Ако не успее да постигне сроковете и самолетите трябва да преминат редизайн, Вoеing ще трябва да даде отстъпки на клиентите си, което ще е значителен удар. Отделно налице е и репутационен риск, след като все повече се обръща внимание към връзките на компанията във Вашингтон и отношенията й с Федералното авиационно управление на САЩ. Семействата на загиналите пътници също очакват компенсации и се готвят съдебни процеси, които могат да изкарат наяве още нелицеприятни факти около самолета.Репутационната катастрофа за компанията повлече със себе си и други институции, участващи в процеса. В неделя говорителят на министерството на транспорта на Етиопия заяви, че черната кутия, която е била възстановена от останките на полет 302, показва, че "са били забелязани ясни прилики между полета 302 на Етиопия и индонезийския полет 610", който се разби през октомври. Разследващите подозират, че причината за катастрофата е неизправна функция на системата за управление на полета Maneuvering Characteristics Augmentation System (mcas), която е причинила многократното накланяне на носа на самолета надолу по време на излитане от летището. Данните от записите от черната кутия и на самолета на Lion Air също са показали, че пилотите до последно са се борили с автопилота, но са загубили битката и самолетът се е разбил. Това постави със страшна сила въпросът как е било допуснато сертифицирането на типа самолети, които към момента са 376 на брой.Seattle Times даде светлина по въпроса, като публикува разследването си за сертифицирането на 737 Mах, позовавайки се на анонимни източници във FAA и други авиационни организации, като е изпратил въпроси на Boeing 11 дни преди втората катастрофа. В статията става ясно, че FAA с одобрението на Конгреса през годините е делегиралa все по-големи правомощия на Boeing да поеме повече от работата по сертифициране на безопасността на собствените си самолети. А в случая с 737 Max, който е по-дълга и по-икономична версия от предишните 737, Boeing и бърза да вкара самолета в експлоатация, така че да може да се конкурира с новия A320neo на Airbus.Разследването установило, че анализът за безопасността на Boeing на новия самолет съдържа някои сериозни недостатъци, включително няколко, свързани с MCAS. Новата система е необходима заради по-големите двигатели на самолета, които изменят аеродинамиката му. Системата, която насочва носа надолу, би трябвало да се задейства самостоятелно при екстремни условия. Тя обаче реагирала на данни, събрани от един-единствен сензор за полет, монтиран на фюзелажа, а MCAS била в състояние да премести опашката над четири пъти по-далеч, отколкото е посочено в първоначалния документ за анализ на безопасността, пише изданието.Нагоре по веригата имиджовият проблем продължава. Дълго време след като почти целият свят приземи самолетите от този тип, от американската FAA не бяха предприети действия. Бездействието на институцията дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп получи личните уверения на изпълнителния директор на Boeing Денис Мюленбург, че самолетът е безопасен, при един от многобройните разговори между двамата след катастрофата, написа Quartz. Това постави въпросът зад океана дали решенията на FAA се взимат в името на обществения интерес или в името на влиянието и контактите, които даден икономически играч има."Boeing има силен интерес към държавната политика и сключването на договори и се стреми да упражнява влияние върху правителствените служители по всякакъв възможен начин", казва Брендън Фишър, директор в Campaign Legal Center, цитиран от Quartz. От 1998 г. компанията е похарчила 275 млн. долара в лобистки кампании, като 15 млн. долара са през изминалата 2018 г. От изданието изчисляват, че тя е похарчила повече за лобирането в последната сесия на Конгреса, отколкото всяка друга компания в областта на аерокосмическата индустрия в областта на отбраната, изпреварвайки световните компании като Northrop Grumman и Lockheed Martin.В крайна сметка администрацията на президента Тръмп се оказа принудена под огромния oбществен натиск да приземи самолетите. В името на безопасността.