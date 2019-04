Как Game of Тhrones промени телевизията

Последният сезон на средновековната фантастика на HBO - Game of Thrones, пристига с големи очаквания, невиждани от излизането на последната кулминационна част на Harry Poter. Към момента тр е йлър ът има над 50 млн. гледания в YouTube. След седем сезона, най-успешният телевизионен сериал в нашето съвремие се превърна във феномен, който е олицетворение на най-бруталния и циничен начин за упражняване на власт, пише Financial Times.В центъра на сюжета на филмовата поредица стоят два въпроса: първият - как една такава фикция, която се развива около екзотиката, дракони, воини евнуси и прераждащи се мъртъвци – се удържа толкова дълго време в културата и начина на живот на зрителите; и вторият – как ще приключи историята. И тъй като дългоочакваният финал предстои на 19 май, събитието заслужава да му бъде обърнато специално внимание ."Мисля да се напия много." казва един от създателите на сериала Дейвид Бениоф пред Entertainment Weekly относно предстоящата премиера на последния сезон.В зависимост от това как зрителят гледа на шоуто, то може да бъде изключително завладяващо или ужасно. Интересното в сюжета е, че повече от 330 от главните герои умират, по най-разнообразни начини, до края на последния сезон.С развитието на сериала се наблюдава и внушително увеличаване на основната му фен база. При премиерата му през 2011 г. аудиторията е сравнително малка – 2.2 млн. американски зрители. Седми сезон достига 12.2 млн . зрители в САЩ, а милиони го гледат нелегално в пиратски сайтове по света. Прогнозите са последният осми сезон да бъде най-гледаният пиратски сериал."С нарастването на бюджета на филма се е увеличил и обхватът на драмата. В същото време историята става все по-митична, а не историческа, стилът и е близък до атмосферата на Артурианското време", казва историкът от Кеймбридж Хелън Кастор.Отличителна характеристика на поредицата е тенденцията да изпраща любими на зрителите герои още от първия сезон (обезглавяването на Нед Старк, който се приемаше като моралното сърце на историята). Тази тенденция заявява позицията на създателите, че независимо от героя (положителен или не), мотото на сериала е "Печелиш или умираш". Тази непредвидимост поддържа зрителския интерес по време на всички сезони.Често се прави паралел между "Новия Холивуд" от 70-те години, който е артистичният разцвет на режисьори като Мартин Скорсезе и Робърт Алтман, които правят едни от най-известните си творби по онова време и последния "златен век" на телевизията. Погледнато през тази аналогия Game of Тhrones е Star Wars - блокбъстърът, който промени всичко.Излизайки през 2011 г. фикцията предложи на зрителите си не само интересни драматични сюжети, но ги ангажира с един вълнуващ измислен свят, в който им посвещава високобюджетно визуално преживяване в стил The Lord of the Rings, Harry Poter и ранните филми на Marvel от 2000 г. Със създаването на платофрми за съдържание като Netflix и тази на Amazon, а в последствие и на Game of Thrones, телевизионният пейзаж се промени драстично. Всеки от телевизионните гиганти се бори за надмощие над аудиторията чрез излъчване на атрактивни продукции."Сега има толкова повече съдържание, отколкото когато са дебютирали The Sopranos и Breaking Bad...така че е много трудно за всеки сериал да се превърне във феномен в ерата на Peak TV . Game of Thrones може да се окаже последен по рода си", казва Алън Сепинуол в книгата си "The Revolution was Televised".Въпреки това конкурентите на HBO правят опити да достигнат успеха на сериала. През ноември 2017 г. Amazon бяви, че е закупила правата за адаптиране на Word of the Rings в телевизионен сериал. По някакъв начин обаче, надали някой ще успее да улови духа на времето, в коeто се разиграва Game of Thrones. "Следващият" Game of Thrones вероятно няма да бъде същата средновековна драма, така както следващия The Sopranos не е същата гангстерска драма. Нещата никога не работят така", казва Сепинуол.Интригата в сериала се гради не толкова около драмата като стил, но по-скоро около спорта. Постоянното напрежение в очакване на победител, анализите след битките на спечелилия, страстните убеждения, дори структурата на сюжета, която е в състезателен стил до разкриване на победителя. Всичко това напомня по-скоро на Световното по футбол, отколкото на The Sopranos. Това е и жанрът, който доказано задържа и увеличава зрителския интерес в ера, в която разнообразието от филми и сериали е безкрайно.