Philip Morris се фокусира върху бездимните продукти

Една от най-големите тютюневи компании в света - Philip Morris International, се фокусира върху производството на бездимни никотинови продукти, съобщава Financial Times. Компанията предприема тази стъпка, макар и да осъзнава, че насочването на компаниите към този сегмент ще доведе до чувствително намаление на продажбите на обикновени цигари.Още през 2017 г. Philip Morris заяви ясно своята цел - да замени цигарите с по-малко вредни и бездимни продукти възможно най-скоро. Според главния оперативен директор Ячек Олчак поставената цел може да бъде изпълнена много по-рано от очакваното. Той допълва, че това е стъпка в правилната посока въпреки огромния риск от намаляване на продажбите на вече утвърдени от компанията продукти, пише Financial Times.Въпреки успеха в няколко европейски (включително България) и азиатски държави водещата марка на компанията при бездимните продукти IQOS все още не е получила одобрение от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ.Учените поставят под сериозно съмнение здравословните ползи от IQOS. Според д-р Стантън Гланц, специалист по тютюневи изделия, проучванията на Philip Morris не подкрепят достатъчно добре твърдението, че IQOS е по-добър от цигарите.Традиционните тютюневи изделия достигат температури от около 600°С, докато IQOS го загрява до 350°C. Според уебсайта на компанията това означава "значително намалени нива на вредни химикали в сравнение с цигарения дим".Екипът на д-р Гланц обаче установяваче бездимните устройства освобождават ултрафини частици, които попадат в белите дробове. Няма значителна разлика при показателите кръвно налягане и функция на белите дробове, смята д-р Гланц, който е подробно запознат с проведените от Philip Morris медицински тестове, сравняващи потребители на IQOS и пушачи. Други изследователи са на мнение, че IQOS потребителите са също толкова уязвими към токсично увреждане на черния дроб и артериите, колкото са и пушачите.Компанията категорично отрича тези твърдения.Според годишния доклад на Philip Morris 92% от бюджета, предвиден за маркетинг и проучвания, е насочен към разработване на новите устройства и по-специално IQOS. Планът е бездимните никотинови продукти да съставят 30% от обема на доставките до 2025 г.В началото на миналата седмица компанията започна публична кампания Year of UnSmoke с цел да привлече вниманието на потребителите към усилията си за постепенно премахване на цигарите.IQOS вече се продава добре в Япония. Според резултатите за четвъртото тримесечие на 2018 г., доставките на бездимни продукти са се увеличили с 14.2% до 41.4 млрд. единици, докато тези на обикновени цигари са намалели с 2.8% до 740.3 млрд. единици. Анализатори от UBS съобщават в доклад, публикуван миналия месец, че през втората половина на годината се очаква да започнат продажбите на IQOS в САЩ.