Швейцарският гигант ALSO купува "Солитрон"

Изпълнителният директор на "Солитрон България" Ралица Килиан ще остане в мениджмънта на дружеството след придобиването

Първата голяма сделка в българския сектор за дистрибуция на IT техника и софтуер е факт, след като една от водещите компании тук ще бъде купена от чуждестранен гигант. "Солитрон България" ще стане собственост на регистрираната в Швейцария ALSO Holding. Сделката беше обявена от купувача в съобщение до фондовата борса в Цюрих, където е листван той, и ще бъде приключена след разрешение от КЗК.Чрез транзакцията в България навлиза първи инвеститор от такъв калибър, с огромни ресурси и годишни приходи над 9.2 млрд. евро, присъствие в над 18 европейски държави и близо 4000 служители. Сега към него се прибавя един от двамата най-големи играчи по приходи на българския пазар с оборот от 110 млн. eвро. за миналата година и над 120 души екип, и постоянно растящ бизнес в последните години. Сделката е част от стратегията на ALSO Holding за постоянна експанзия в Европа, като през миналата година групата направи няколко подобни придобивания в Словения, Хърватия, Полша, Франция и др."Солитрон България" е един от най-успешните и най-големи дистрибутори в България, с пазарен дял над 30% и непрекъснат ръст през последните шест години. С придобиването изпратихме още един силен сигнал за нашата експанзия в Източна Европа", обяви в официалното изявление за сделката Густаво Мьолер-Хергт, главен Изпълнителен директор на ALSO Holding.ALSO Holding е създадена през 1984 г. и от 1986 г. е листвана на Швейцарската фондова борса. През 1988 г. мажоритарен собственик на компанията става Schindler Holding, а през 2011 г. групата се слива с германската Actebis и така се създава ALSO-Actebis Holding (впоследствие се връща името ALSO Holding). Така в обединения концерн влиза германската инвестиционна група Droege Group, която впоследствие изкупува дела на Schindler. В момента тя държи над 51% от ALSO чрез дъщерната си Special Distribution Holding GmbH, а останалите 48.70% се търгуват свободно на борсата в Цюрих. По този начин ALSO Holding е много привлекателна за институционални и дребни инвеститори и броят им в последните години е нараснал четворно до над 3400 през м.г.Компанията присъства в много европейски държави, като продава хардуер, софтуер и платформени решения от над 550 производители на големи вериги за техника, интегратори и фирми. В собствения си консолидиран отчет компанията твърди, че има над 100 000 клиента.Все още не e ясна каква е цената на сделката. През миналата година ALSO Holding инвестира общо почти 15 млн. евро в придобивания, като най-голямата транзакция на компанията беше за словенската Diss с цена 11 млн. евро. Компанията е подобна по род и дейност на "Солитрон България" с годишни приходи около 80 млн. евро за 2017 г."Солитрон България" е създадена в началото на 90-те години на миналия век от Петър Иванов и Георги Наков. В момента Иванов е едноличен собственик на компанията като физическо лице и чрез фирмата "Солиспед", в която също държи 100%. През последните години приходите на дружеството постоянно растат, като през 2017 г. оборотът е бил 175 млн. лв. Компанията разпространява продуктите и услугите на над 50 световни производителя - от смартфони и лаптопи до крайни IT решения за бизнеса.Повече по темата в този брой на "Капитал"