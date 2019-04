Лекторите на годишната аутсорсинг конференция: Даниъл Съскинд

[БАА]

Д-р Даниъл Съскинд изследва влиянието на технологиите и изкуствения интелект върху работата и обществото, както и последствията на технологиите върху печалбите и заетостта. Преподавател по икономика в Оксфорд, той е съавтор на бестселъра The Future of the Professions. Лекцията му на TED Talk за бъдещето и митовете на работата има над 1.4 млн. гледания. Работил е за британското правителство като анализатор, както и като главен стратегически съветник на премиер-министъра.На 17 май 2019 г. Пловдив ще се превърне в гореща точка за първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT . Събитието, на което Даниъл Съскинд ще е лектор, се организира от Българската аутсорсинг асоциация (БАА) в партньорство с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и община Пловдив. Градът е най-атрактивната аутсорсинг дестинация в България след София според годишния доклад за развитие на аутсорсинг индустрията за 2018 г.