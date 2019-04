"Солитрон" ще продължи да расте

Петър Иванов основава компанията преди 28 години

Изпълнителният директор Ралица Килиан остава в мениджмънта на компанията



В българския сектор за дистрибуция на IT техника и софтуер ще навлезе голям чуждестранен играч, след като през миналата седмица стана ясно, че регистрираната в Швейцария ALSO Holding ще купи "Солитрон България". Чрез транзакцията, която трябва да бъде одобрена от КЗК, в България навлиза първи инвеститор от такъв калибър, с годишни приходи над 9.2 млрд. евро, присъствие в над 18 европейски държави и близо 4000 служители. Сега към него се прибавя един от двата най-големи играчи по приходи на българския пазар с оборот от 110 млн. eвро. за миналата година и над 120 души екип, и постоянно растящ бизнес в последните години. Сделката е част от стратегията на ALSO Holding за постоянна експанзия в Европа, като през миналата година групата направи няколко подобни придобивания в Словения, Хърватия, Полша, Франция и др. Основателят на компанията Петър Иванов и изпълнителният директор Ралица Килиан ще останат в мениджмънта на "Солитрон България" след придобиването. "Капитал" разговаря с тях за плановете за развитие на дружеството.ALSO Holding има ясна стратегия за консолидиране на ИТ бизнеса в Източна Европа и те се свързаха със "Солитрон" като най-добрия и най-голям български играч.И преди това работихме с ALSO по препоръка на HP. Те ни казаха, че е добре да работим с най-добрия европейски дистрибутор като тях. Така познавахме ALSO в оперативен план с отличната им работа. Тази оперативна работа породи коментари на пазара. Разговорите за продажбата продължиха сравнително дълго, и то по една единствена причина. "Солитрон България" се развива много добре и по никакъв начин не съм имал интерес като собственик да търся продажба на компанията на всяка цена, за да имаме свеж капитал или нещо подобно. Двете страни търсиха възможно най-доброто решение, което, от една страна, да е изгодно за всички, а от друга - да даде възможност всички заедно да продължим да вървим напред.Когато се произнесе Комисията за защита на конкуренцията. Има две съвсем дребни условия, свързани само с нас, които ще бъдат изпълнени в срок.Планирали сме двуцифрен растеж и през тази година, надявам се да го постигнем.Имаме такъв във всяка година от 2012 г. насам. Очакваме след приключване на сделката да добавим нови марки, услуги и платформи от портфолиото на ALSO, които също ще ни помогнат.ALSO предлага услугите на 550 вендора, а ние на над 50, и дори при тях нямаме пълно припокриване. Така че възможностите са огромни след приключване на сделката.Ще започнем да предлагаме марките, на които те са паневропейски дистрибутор, автоматично веднага след приключване на придобиването..: Очакваме в деня след приключване на сделката да работим на пълни обороти. Очакваме бизнесът да бъде далеч по-динамичен от сега заради множеството нови възможности. Като човек с 28-годишен опит в този бизнес целта ми е бързо да докажем, че можем да се справим с бъдещото темпо и поставените цели.Искам да кажа, че смятам за изключителен приноса на Петър Иванов за създаването на тази компания, която на 28 години е в добра форма и привлича интерес от такъв инвеститор, което е абсолютен прецедент в нашия сектор. Надявам се да не остане последната такава сделка, защото ще направи цялата индустрия по-динамична. За разлика от софтуерния бизнес компаниите от нашия тип са създадени веднага след промените от едни предприемчиви хора. Голяма част от тях вече ги няма, а тези, които останаха, са собственост на същите тези хора. Продажбата на "Солитрон" е заслуга на целия ни екип, който показа, че тя има стойност.От ALSO разчитат на локалните екипи и ресурси. Което означава, че като мениджмънт оставаме Ралица и аз, както и целият сегашен среден мениджмънт.Голямата промяна след приключване на сделката ще настъпи с внедряването на ИТ системите на ALSO – защото те се позиционират като дистрибутор преди всичко на услуги - as a service. Тази промяна ще бъде постигната с екосистемата от модерни платформи, които предстои да въведем: от ERP, през Business Intelligence и CRM до IT-as-a-service (ITaaS), включваща Platform-, Infrastructure-, Workplace-, и Software-as-a-Service - известна като най-добрата облачна платформа на ИТ дистрибутор в Европа. Това ще бъде едно "уникално предложение" (USP - unique selling proposition) на българския пазар.