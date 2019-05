Най-отговорните корпоративни граждани

Топ 20 на най-отговорните компании



1. Microsoft

2. Intel

3. Alphabet

4. IBM

5. VMware

6. Nvidia

7. Procter&Gamble

8. Cisko

9. Adobe

10. Texas Instruments

11. Humana

12. Accenture

13. AT&T

14. GM

15. General Mills

16. Apple

17. Kimberly-Clark

18. ResMed

19. Biogen

20. UPS

Смятате, че големите корпорации се интересуват само от печалби? Помислете пак. За втора поредна година списание Forbes, съвместно с неправителствената организация на милиардера Пол Стюарт Джоунс Just Capital, изготвя класация на най-добрите американски публични компании в сферата на грижата за служителите и клиентите, въздействието върху околната среда, създаването на работни места и качество на продукта. Just 100 е списък на бизнесите, които полагат усилия и връщат в обществото част от печалбите си. Традиционно лидерските места се запазват за технологични компании като Microsoft, Intel, Alphabet и IBM, като топ десет се допълва от VMware, Nvidia, Procter&Gamble, Cisko, Adobe и Texas Instruments.След проучване измежду 81 хил. души, което директно води до Just 100 – окончателният списък на най-добрите корпоративни актьори в САЩ, американците от всички възрасти и демография се съгласяват, че малко неща имат по-голямо значение за бизнес културата, от това как една компания третира своите служители. Ето защо за втора поредна година отношението към тях е основният фактор колко високо в списъка се класират фирмите. Това обаче не е единственото нещо, което може да ги постави сред големите победители. Най-големите 890 публични дружества в САЩ са оценявани по седем показателя – отношение към служителите, към клиентите, качество на продуктите, въздействие върху околната среда, подкрепа за общността, въздействие върху американския пазар на труда и лидерство. Взимани са предвид глоби за безопасност на служители, съотношението между заплатите на служителите, суми за благотворителност, дадени от компанията, рейтинги за обслужване на клиенти, отделяни емисии на парникови газове и други. В тазгодишната класация има 37 нови попълнения, а други компании като веригата супермаркети Target са покачили позицията си заради по-високи заплати и подобрени политики на заплащане като цяло.Как изглежда успехът на практика? Данните разказват само част от историята: сред стоте водещи компании 69% са извършили анализи по отношение на равното заплащане между половете, докато такива изследвания са правили едва 8% от останалите проучвани компании. Just 100 плащат средно на служителите си 75 хил. долара годишно, което е с 26% повече от компаниите, които не са сред първите сто. Сред участниците в класацията има много примери, които, освен да помагат на американското общество, помагат и на себе си – от екологично чистите бутилки за шампоан на Procter&Gamble, които от своя страна спомагат и за увеличаване на продажбите, до Microsoft, която намали употребата на електричество в центровете си за данни наполовина, използвайки вода, топлина и малко количество въглероден диоксид.Microsoft в момента е най-голямата публична компания в света, като надмина дори Apple и Amazon, и достигна 1 трлн. долара пазарна капитализация. Потвърждения за успеха на главния изпълнителен директор Сатя Надела може да бъдат открити навсякъде. Ръководителят на технологичния гигант казва, че стратегията му се базира на важния урок на Бил Гейтс – "за всеки долар, който правим, трябва да има пет или десет долара, които даваме навън". Освен в цялостната класация Just 100 компанията е на първо място и в категорията за въздействие върху околната среда.Номер едно в категорията за отношение към служителите е производителят на чипове Nvidia. Компанията е лидер при ползите за настоящи и бъдещи родители, като предлага помощ и при осиновяване и справяне с проблеми с плодовитостта. За да улесни достъпа до здравна помощ, тя си партнира с компанията Crossover Health за изграждане на частна клиника на по-малко от една миля от централата си.Лидер в отношението към клиентите е Intel, който на фона на скандалите с несигурността на личните данни създаде специален център, който позволява да се определят и коригират данните на потребителите, които биват използвани за маркетингови цели. "Конфиденциалността при проектирането е по-важна от всякога за Intel, така че продължаваме да работим върху това да предоставим на своите клиенти по-добра представа за функциите за защита на личните данни, вградени в продуктите и услугите ни", каза директорът по сигурността Дейвид Хофман.Здравният застраховател Humana e компанията, която предлага продукт с най-високо качество. "Колкото по-здраво е нашето население, толкова по-добри са финансовите ни резултати", казват от застрахователя. Големият победител в създаването на работни места при публичните компании е софтуерната Nutanix. Разработчикът дебютира на фондовата борса през септември 2016 г., а оттогава работната му сила се е увеличила над два пъти – от под 2000 души до над 4400. Компанията е основана в Сан Хосе, Калифорния, а също така има операции и в Сиатъл, Пекин и Бризбейн. Една от най-големите компании за добив на мед в света, Freeport-McMoRan, пък е имала най-голям обществен принос, показва класацията на Forbes и Just Capital. От 2010 г. насам добивният гигант е похарчил 500 млн. долара за изграждане на водоснабдителни и пречиствателни станции в близост до мината, която обработва в Арекипа, Перу. Градът е с население над 860 хил. души.Номер едно в класацията за лидерство е фокусираната върху намаляване на разхода на вода Xylem. Oткакто през март 2014 г. Патрик Декер пое контрола над компанията, акционерите се радват на 16% годишна възвращаемост, което е значително над средно 11% в компаниите от S&P 500.Колкото по-малко усилия полага компанията, за да се класира сред стоте най-добри корпоративни граждани в САЩ, толкова повече страда репутацията й, а оттам и пазарното й представяне. В дъното на проучването са 89 компании, които са с най-ниски резултати в категории като отношение към служителите и въздействие върху околната среда. Докато за слабото представяне на някои могат да бъдат посочени по-широки тенденции – като това, че 22 от компаниите в списъка са в свиващия се сектор на търговия на дребно или ресторантьорството, за всички е валидно, че могат да поставят положителното въздействие на бизнеса си върху американското общество на по-централно място в бизнес стратегиите си. Сред "най-лошите корпоративни граждани" са веригата за доставки на пица Domino’s, веригите за бързо хранене Chipotle Mexican Grill и McDonald’s, модната компания Michael Kors и - изненадващо - Tesla. Има песимисти, които казват, че лошото корпоративно поведение се простира далеч отвъд тези 89 имена. Например основателят на инвестиционната компания Vanguard Джак Богъл каза пред Forbes през ноември, че "американските корпорации се водят прекалено много от личния си интерес", както и че "бизнесът има да извърви дълъг път".