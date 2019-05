Технологични гиганти плащат 0 долара корпоративни данъци в САЩ

Ритейл гигантът Amazon е платил 0 долара данъци за 2018 г. при печалба от 11.2 млрд. долара, като това се дължи основно на данъчната реформа на Тръмп



Миналата година 60 компании от Fortune 500 са платили 0 долара федерални данъци при печалба от 79 млрд. долара, пише The New York Times, базирайки се на доклад на Института по данъчно облагане и икономическа политика (Institute on Taxation and Economic policy - ITEP). Най-забележителната сред тях е ритейл гигантът Amazon, който реализира печалба за предходната година от 11.2 млрд. долара . В списъка на печелившите компании, които не плащат корпоративни данъци, попадат още и производителят на автомобилни гуми Goodyear, компанията за облачни услуги Salesforce и доставчикът на електричество FirstEnergy.От десетилетия печелившите компании успяват да избегнат корпоративните данъци. Но списъкът на онези, които плащат 0 долара, се удвои миналата година в резултат на промените в данъчния закон на президента Тръмп през 2017 г. Той разшири корпоративните данъчни облекчения и намали данъка върху корпоративната печалба.Докладът на тинк-танка показва, че Законът за намаляване на данъците от 2017 г. не само понижил ставката на корпоративния данък от 35 на 21%, но и "не е затворил множество данъчни вратички, които позволяват на печелившите компании редовно да избягват да плащат федерален данък за почти половината от печалбите им"."Amazon, Netflix и десетки големи корпорации не плащат федерални данъци в резултат на данъчната реформа на Тръмп. Мисля, че това е позор", каза кандидатът за президент на демократите Бърни Сандърс. Възможността корпорациите да намаляват данъците си отдавна е обект на критика от страна на демократите. Това няма да е изключение и в предстоящата кандидатпрезидентска кампания, като те настояват, че "корпорациите трябва да носят отговорност за неравенството в заплатите".През последното десетилетие както републиканците, така и демократите отдавна се стремят да намалят високата ставка на корпоративния данък. Президентът Барак Обама предложи намаление от 35 на 28%, а републиканците я свиха до 21% през 2017 г. Тръмп тогава заяви, че данъчните промени ще стимулират инвестициите и икономическия растеж. Това се случи, макар и не в очакваните размери.Кандидатът за президент на Демократическата партия Елизабет Уорън предлага корпорациите да плащат нов данък от 7% за всеки долар, който компаниите печелят навсякъде по света, след като бъде премината границата от 100 млн. долара печалба. Според нея новият данък ще се прилага за около 1200 компании и ще донесе 1 трлн. долара за 10 години. Така Amazon щеше да плати данъци в размер на 698 млн. долара за 2018 г.Сенаторът демократ от щата Минесота Ейми Клоубъшар предприема различен подход. Тя е обвързала предложеното увеличение на корпоративния данък от сегашните 21% на 25% с планове за възстановяване на мостове, пътища и летища.В проучванията все повече американци подкрепят повишаването на корпоративния данък. Но повишаването на основната данъчна ставка върху корпорациите няма да елиминира клуба на тези, които плащат 0 долара данъци.