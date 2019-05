Beyond Meat – безмесният дебют на борсата

Реклама на Beyond Meat по време на IPO-то на компанията в Ню Йорк



Безмесните кюфтета на компанията

[Beyond Meat]

Нарастващата популярност на растителни алтернативи на животински храни направи Beyond Meat първия производител на "вегетарианско месо" на борсата. Фирмата се радваше на голям инвеститорски интерес, а търговията с акциите й на NASDAQ в четвъртък започна на цена от 46 долара, много над емисионната стойност от 25 долара. Максималната цена за деня достигна 72 долара, а търговията приключи на 65.5 долара, съобщава Reuters.Beyond Meat, която предупреди, че може никога да не излезе на печалба, приключи търговията с пазарна капитализация от около 3.8 млрд. долара.Във вторник компанията увеличи размера и цената на предлаганите акции след повишено търсене от страна на инвеститорите. Така тя се целеше в осигуряване на 240 млн. долара от IPO-то си. Тези средства ще позволят на компанията да се конкурира на все по-пренаселения пазар за алтернативно месо.Парите ще бъдат използвани за разширяване на маркетинговата дейност, разработването на нови продукти, създаването на производствени центрове в Европа и Азия и на допълнителни такива в САЩ, каза Итън Браун, основател и главен изпълнителен директор на фирмата, пред Reuters.Базираната в Лос Анджелис компания, сред чиито инвеститори са Леонардо ди Каприо и Бил Гейтс, си е поставила за цел да продава безмесните си продукти и на клиенти, които ядат месо. Тя поставя продуктите си на месни щандове в магазините и избягва използването на термини като "веган" и "вегетариански".Растителните заместители на месото набират популярност поради високия интерес на хората към веганство и вегетарианство вследствие на нарастващите обществени притеснения относно рисковете от консумирането на месо, нехуманното отношение към животните и опасностите за околната среда от интензивното животновъдство.Beyond Meat се цели към създаването на "перфектния заместител" на месото. Според основателя й към момента компанията е изминала 70% от пътя към съвършеното растително месо."Есенцията е в тези пет неща: аминокиселини, липиди, минерали, витамини и вода. Нито една от съставките не е характерна само за животинския свят. Всички те присъстват и в растителното царство", казва Браун. Той цели да достигне перфектните текстура, вкус и усещане от яденето на месо. За направата на най-известния продукт на компанията, Beyond Burger, са нужни 22 съставки, съобщава Business Insider.В момента около 70% от приходите на компанията се генерират от водещата й марка Beyond Burger. Компанията също произвежда имитация на наденички и веганско телешко месо.Заради нарастващото търсене и забавяне на доставката на грахов протеин от Канада и Франция компанията съобщи за проблеми с производството."Не мислим само за увеличаването на броя доставчици на грахов протеин, но и за употребата на нови видове протеини", каза Браун. Според него протеини от боб, кафяв ориз и слънчогледови семки не само ще предложат по-добри цени и разнообразие от доставчици, но и ще осигурят на клиентите многообразие от растителни опции.Друга компания, която се състезава на пазара с алтернативно месо, е Tyson Foods. Тя е месопреработвател №1 в САЩ и притежаваше дял от 6.5% в Beyond Meat, но наскоро обяви, че продава акциите си, за да разработи своя собствена линия от алтернативни продукти.Burger King и Impossible Foods започнаха продажбата на веган бургера си Impossible Whopper миналия месец в 59 ресторанта в и около Сейнт Луис, Мисури.В началото на годината Beyond Meat започна да продава бургера си с безмесно кюфте в над повече от 1000 американски ресторанта, част от веригата за бързо хранене Carl’s Jr. През 2018 около 50 млн. долара от приходите на компанията са дошли от продажби на дребно в Amazon Whole Foods Market и супермаркетите Kroger.