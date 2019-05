Телеком трансформация

"Искаме да сме развлекателна компания за хората и IT играч за фирмите"



До какви резултати доведе ребрандирането на "Мобилтел" в България?



Направихме ребрандирането с две цели. Едната - да репозиционираме компанията от мобилен оператор в по-широк телеком доставчик. Хората вече разбират, че дори едно време да сме били мобилен оператор, то сега правим много повече. Втората цел беше вътрешна. Ребрандирайки компанията, служителите в нея се амбицират, виждат, че тя инвестира повече с цел да се развива. Така служителите също се чувстват повече част от международна компания. А1 не е само в България, но и в Австрия, Хърватия и т.н.



В колко още държави остава компанията да се ребрандира?



В момента ребрандираме Беларус. Македония ще ребрандираме по-късно през годината. След това ще остане само Сърбия.



Как се развива платформата ви A1 Xplore Music в България?



Пуснахме я преди половин година, но отнема време да се разработи. Проблемът със съдържанието е, че често то се получава безплатно. Затова и нашият най-голям конкурент в музикалния сегмент е YouTube. Искаме да сме релевантни към потребителите ни. Смятаме, че най-добрият вариант за това е да добавяме повече съдържание, затова и музикалното ни приложение в с много локална музика.



Обмисляте ли да създавате повече локално съдържание?



Опитваме се да предоставяме локално съдържание. Имаме права за футболната лига в Беларус например, това е локално съдържание, сега подписваме договор и за излъчването на хокей на лед. Във всяка страна се опитваме да въведем съдържание, което е релевантно за хората. За България това може да бъде дори втора футболна дивизия, защото някои хора искат да гледат своя отбор от града, а не Ювентус например.



Мислим и в посока създаване на локално съдържание. Най-големият ни акционер в Мексико произвежда много локално съдържание, във формат телевизионни сериали, които са изключително успешни там.



Как се развива B2B бизнесът ви в България?



Все повече работим в посока ITC и cloud-базирани услуги. В Вeче и в България имаме специална платформа за дигитални услуги на A1 (A1 Digital), чрез която фирмите могат да управляват успешно своя бизнес, включително онлайн присъствие с разработка и поддръжка на уебсайтове и приложения. Допълнително предлагаме т.нар. платформа за инфраструктура като услуга (IaaS). С облачните услуги гарантираме на потребителите ни, че ако изберат, данните им ще остават в България, няма да напускат страната, което гарантира сигурност и е голямо конкурентно предимство. Продължаваме да се налагаме и като водещ системен интегратор за бизнеса.



Коя услуга е достъпна в Австрия, но не достъпна в България все още?



Каналът ни за електронни спортове е достъпен в Австрия вече две години, чрез нашата Video-on-Demand платформа A1 NOW. Ще продължаваме да предлагаме повече от това съдържание, защото не е скъпо за продуциране, а има голям интерес към него. В България А1 има местна гейминг лига, която стартира през есента на 2018-а, но съдържанието от нея се излъчва само в социалните мрежи. Разбира се, с разрастването на електронните спортове в страната, ще търсим и нови начини за разпространение на това съдържание, като използваме както нашите налични канали и бъдещите такива, които предстои да пуснем в близко бъдеще.



Кой ще бъде първият 5G пазар в Европа?



На местата, където оперираме, най-вероятно Австрия ще бъде първият или вторият, вече сме купили честотите там. След това вероятно ще бъде Хърватия. На местата, където не оперираме, смятам, че първи ще бъдат Финландия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Испания и Италия.



Мислите ли, че 5G честотите в България ще са свободни следващата година?



Надявам се, искаме да инвестираме в 5G в България и при първа възможност, когато честотите са свободни, ще инсталираме мрежата. Надяваме се и имаме готовност да сме първите, които ще инвестират в това в България.



Събирате огромно количество данни за потребителите, как успявате да защитите тези данни?



От гледна точка на това къде ги съхраняваме, данните ни никога не напускат Европа, те се съхраняват само в страните, където се генерират. Освен това имаме и експерти по киберсигурност, които защитават данните.



В същото време обаче казахте, че потребителите се страхуват да споделят данните си...



Понякога хората се страхуват от истински заплахи, друг път се страхуват от нереални заплахи. Ако попитаме хората къде мислят, че данните им са по-защитени - в компютъра или в нашия облак, вероятно отговорът им ще бъде в компютъра, защото е с тях постоянно. Това, че компютърът е техен обаче и е почти винаги с тях, няма нищо общо със сигурността, защото хакерът може да влезе в него и да открадне данните по всяко време. Първо, говорим за възприятието на сигурността, а след това за реалната сигурност.



Предизвикателство ли е GDPR регулацията за вас?



Избрахме да не използваме директните данни на потребителите, защото общото им възприятие за използването им е негативно, дори това да се случва в законовите рамки на GDPR. Масово хората не знаят какво е GDPR, така че дори да използваме данните им, след като са дали съгласието си и сме следвали всички правила, пак понякога не знаят, че са дали това съгласие или не помнят. Затова избираме да не използваме директните им данни.



Казват, че мобилните разплащания са следващата голямa тенденция, но по този начин сигурността е отново под въпрос...



Ако използвате физическа кредитна карта, когато извършвате транзакцията, се генерират данни, които отиват в облака. Ако използвате Visa например, отиват в облака на Visa. Ако използвате мобилния си телефон, транзакцията е направена през неговия чип вместо през този на кредитната карта, има разлика, но генерираните данни са същите и информацията отива в облака. Ако някой вземе тази информация и я използва за ваши ползи, това правилно ли е или грешно?



Като каква компания определяте A1 Group - телеком, IT компания, медиа или друго?



Този въпрос има два отговора. От B2C страна искаме да сме развлекателна компания, да имаме повече канали, повече музика и т.н. От B2B страна искаме да преминем от свързващ доставчик в IT играч. Може да си купиш от нас облачни услуги, IoT, софтуер, разработки и др.



Какво ще бъде бъдещето на телекомите през следващите години?



След 10 години вероятно няма да търсим информация в интернет, използвайки ключови думи, а ще говорим на компютъра повече, отколкото ще пишем на него. Ще има много софтуери, които не само ще се опитват да разберат какво казваме, но и какво е нашето намерение, което смятам, че ще се случи след 3-4 години. След това софтуерите ще се фокусират повече върху емоциите, отколкото върху думите, как се чувстваме, а не какво казваме. Третият етап, който някои хора предвиждат, че ще е след 10 години, е че хората ще могат да качват информация от фронталния си кортекс директно в облака. Например, ако някой ви пита колко е 2 плюс 2 отговорът ви идва веднага наум, но ако става въпрос за по-сложно умножение, отнема повече време. След време ще бъдем подпомогнати от облака и той ще отговаря на въпроса още преди да започнем да мислим за него. Накрая ще имаме същото усещане като 2 плюс 2 и ще даваме също толкова бързо отговора.