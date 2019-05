Първият румънски IT милиардер

Даниел Динес (на снимката) създава UiPath през 2005 г. заедно с Мариус Тирка

Даниел Динес пред Business Review



"Имали сме немалко провали. Uipath е поредица от всякакви възможни грешки, които един предприемач може да направи. Първата беше да създаваме стартъп, докато се занимаваме с консултантска дейност и аутсорсинг. Трябваше да финансираме компанията от консултантската си дейност, което наистина e разсейващо. Много по-добре е да набираш средства през акселератори, но тогава това беше невъзможно. Дори не знаех, че това е идеята на изграждането на стартъп: да привлечеш пари от инвеститори, да валидираш идеята, да създадеш продукт, а после и стратегия.



Второ, мотивацията ни не беше добра в началото. Аз исках да натрупам минимално състояние, за да живея добър живот. Тежките години в началото на 90-те в Румъния белязаха живота ми и по тази причина исках да натрупам пари. Но това мислене е погрешно - не е нужно да си предприемач, за да живееш добър живот. Не си заслужава. Истинската мотивация за предприемача е дълбокото желание да постигне нещо. Перспективата ми се промени заради компаниите от Силициевата долина - видях, че всъщност можеш да изградиш компания от любов към технологиите. За да направиш нещо за общото благо. Това промени мисленето ми напълно и така напълно се отказахме от аутсорсинга."

Основана в малък апартамент в Букурещ с екип от няколко души, а днес оценена на... 7 млрд. долара. Историята на румънската стартираща компания UiPath е достойна за филм, изпълнен с възходи и падения, но накрая завършващ с хепиенд - софтуерната фирма успя да се наложи на пазара на изкуствен интелект, който продължава да се разраства, а това й гарантира стабилен растеж в следващите години.Оценката от 7 млрд. долара дойде, след като в края на април UiPath получи финансиране в Рунд D в размер на 568 млн. долара. Всъщност компанията за първи път стана "еднорог" (стартъп с оценка над 1 млрд. долара) преди година, когато пък получи 153 млн. долара (виж графиката). Досега UiPath е привлякла общо над 1 млрд. долара, а инвеститори в нея са някои от най-големите фондове в света като Accel, CapitalG, Sequoia и Kleiner Perkins и др. Новата оценка направи UiPath най-голямата млада компания в сферата на изкуствения интелект, след като надмина китайската SenseTime.Именно машинното самообучение и алгоритмите са в центъра на дейността на румънската фирма. Тя работи в сферата на robotic process automation, или RPA, известна още и като софтуерни роботи. Терминът може да бъде подвеждащ, защото няма нищо общо с физически роботи. UiPath всъщност доставя софтуерна платформа, която помага на различни организации да автоматизират бизнес процесите си, като дигитализират често повтарящи се работни действия. Глобалната RPA индустрия може да достигне 8 млрд. долара до няколко години и продължава да се разраства. И като лидер в него UiPath ще бъде един от двигателите на този растеж. Но пътят дотук не е никак лесен, за което свидетелстват и основателите на компанията.Първият "еднорог" на Румъния всъщност стартира през 2005 г. като малка фирма за IT аутсорсинг. Създаденото от Даниел Динес и Мариус Тирка дружество тогава се нарича DeskOver и работи по малки проекти за гиганти като IBM, Google и Microsoft, които внедряват решенията в собствените си продукти. Самият Динес е студент веднага след падането на комунизма, като учи в математическа гимназия и компютърни науки. "Страната беше в катастрофа заради всички различни системи, които бяха заменени. Проницателните хора започнаха да печелят пари и да парадират с тях. А родителите ми бяха учител и строителен инженер, така че не знаеха как да печелят пари", казва той пред сп. Forbes. Динес започва да се издържа сам, като работи на различни места. Приятел му казва, че е намерил работа като програмист срещу 300 долара на месец. "Бях шокиран. Беше 1994 г., а аз живеех с 30 долара на месец", разказва той пред Forbes. Така взима назаем наръчник за програмиране и започва да се учи сам, но няма пари за компютър. В крайна сметка открива работа в малък разработчик с два компютъра, но не му позволяват да работи на тях през деня. Така той започва да взима нощни смени."По някакъв начин това бяха най-хубавите дни в живота ми - отивах в осем вечерта, вършех си моите задачи до 6.00 сутринта, когато тръгваха първите автобуси", казва Динес. След като развива уменията си, получава възможност за работа в Microsoft, която го отвежда до Сиатъл. След време разбира, че работата в голяма корпорация не е за него, и се връща в Румъния, за да започне собствен бизнес с Тирка.След успеха на DeskOver през първите години като подизпълнител екипът от десетина служители на фирмата в един момент разбира, че пазарът на RPA има огромен потенциал. Така те решават да разработят собствена платформа за софтуерни роботи. Но налагането й отнема много време, а първата версия е пълен провал и не намира клиенти. "Пуснахме продукта си много късно, защото загубихме време да го изглаждаме, вместо просто да го пуснем, да получим фийдбек от пазара и да го променяме в движение", казва Динес пред румънското англоезично издание Business Review. В един момент основателите дори обмислят да затворят компанията и да се насочат към други проекти.Големият пробив идва през 2013 г., когато голяма индийска аутсорсинг компания си търси доставчик на RPA технологии и избира DeskOver. Най-големият плюс от проекта е, че екипът получава далеч по-дълбока представа за пазара. "Разбрахме, че има огромен пазар от хора, които извършват постоянно повтарящи се процеси, за които нашата технология е перфектна. От този момент нещата за нас драматично се промениха", разказва Динес пред Business Review.Две години по-късно DeskOver става UiPath и сключва партньорства с големи глобални аутсорсинг компании и консултантски групи. Екипът нараства до 100 души, а дружеството привлича първото си финансиране от 1.6 млн. долара. Постепенно фирмата открива офиси в Лондон, Ню Йорк, Бангалор и в края на 2016 г. има над 250 корпоративни клиенти в портфолиото си.През 2017 г. с привличането на нови инвестиции и разширяване на бизнеса UiPath започва да увеличава значително и приходите си. Тогава компанията все още е номер три на пазара. "Повечето хора, включително и инвеститорите ни, смятаха, че ще е голям успех, ако стигнем оборот от 70 млн. долара през 2018 г. Но аз ги шокирах, като им обещах, че ще надминем приходи от 200 млн. долара. Повечето насоки за стартъпи посочват, че растежът трябва да е стабилен и не прекалено бурен, за да се създаде здрава компания. Но аз им казах: вижте, пазарът няма време за това - искаме да сме велика, а не просто здрава компания", допълва Динес пред Forbes.Групата наистина стига приходи от 200 млн. долара и става лидер на RPA пазара. Днес сред клиентите й са гиганти като Allianz, BMW Group, CenturyLink, Dairy Farm Group, Dentsu Inc., Huawei, Lufthansa, Sumitomo Mitsui Financial Group, както и данъчната служба в САЩ, американската армия и много други. Софтуерът е много популярен във финансовия сектор, тъй като подпомага борбата със злоупотребите.Динес вярва, че бързият растеж се дължи и на фокуса върху разнообразието в компанията, което й позволи да се разрасне бързо до около 2500 служители в цял свят. Една трета от бизнеса идва от САЩ, друга от Европа и още една трета от Азиатско-тихоокеанския регион (от които 20% идват от Япония). "Смятам, че имам едни от най-разнообразните екипи в света - в мениджмънта ни има японци, индийци, румънци, англичани, германци, американци, австралийци и др. В САЩ си съперничим с Google и LinkedIn за таланти. Далеч пред Facebook сме по начина как хората говорят за културата ни. Ето от това съм горд повече и от технологията ни", казва съоснователят пред Forbes.