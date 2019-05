Джаин и Абел в царството на Уорън Бъфет

"Както неведнъж съм казвал, ако стигнеш до 65-, 70-годишна възраст или дори повече и ако хората, на които държиш, продължават да те обичат, значи си постигнал успех", казва Уорън Бъфет



Главният изпълнителен директор трябва да бъде "рационален, спокоен и решителен човек, който има широко разбиране за бизнеса и добри познания за човешкото поведение".

Главният изпълнителен директор трябва да "знае своите граници".

Главният изпълнителен директор трябва да е изцяло отдаден на компанията, а не на себе си. (Бъфет тогава признава, че използва мъжки местоимения, но допълва, че полът няма да има отношение към търсенето на нов главен изпълнителен директор).

Главният изпълнителен директор трябва да бъде мотивиран от успеха на компанията, а не от парите.

Главният изпълнителен директор трябва да може "да се справи с ABC на бизнес провала, които са арогантност, бюрокрация и самодоволство".

Главният изпълнителен директор трябва да идва от вътрешната структура. Бъфет иска следващият изпълнителен директор да познава добре компанията.

Главният изпълнителен директор трябва да бъде сравнително млад и "да не се пенсионира на 65 години". Според Бъфет става дума за човек, който трябва да продължи да е над 10 години начело.

Аджит Джаин влиза в компанията през 1986 г. - в момент, когато застрахователният бизнес носи загуби, и успява да го направи един от най-големите в света



Завършилият счетоводство в University of Alberta Грегъри Абел знае всичко за енергетиката. От 25 години е в групата, а от 2008 г. оглавява Веrkshire Hathaway Energy



На 88 години милиардерът Уорън Бъфет продължава да бъде считан за гуру във финансовия свят. Той все още е начело на инвестиционната група Berkshire Hathaway, а личното му състояние му се оценява от Forbes на 86 млрд. долара. Но за Бъфет успехът винаги е означавал далеч повече от натрупаните през годините пари."Както неведнъж съм казвал, ако стигнеш до 65-, 70-годишна възраст или дори повече и ако хората на които държиш, продължават да те обичат, значи си постигнал успех", обяви неотдавна пред Yahoo Finance магнатът, чийто нюх му е спечелил прозвището Оракула от Омаха.Със сигурност Бъфет се радва на заслужена обич не само от близките си, а и от инвеститорите. Berkshire Hathaway, която той и дясната му ръка - 95-годишният Чарли Мънгър, изграждат до сегашния й вид, притежава дялове в над 60 компании, сред които застрахователят Geico, производителят на батерии Duracell и веригата ресторанти Dairy Queen.След над петдесетгодишно управление на Бъфет в Berkshire Hathaway много инвеститори все повече си задават въпроса за бъдещето на инвестиционната група и по-скоро за това кой ще наследи него и Мънгър начело на мултимилиардния конгломерат. И засега изглежда, че може би става дума не за един, а за двама мениджъри.Изборът на новия/новите гуру върви от доста време, като през годините Бъфет винаги е твърдял, че иска наследникът му да е вътрешен за компанията човек и да може да я управлява дълго време. Най-значителните подробности за намеренията на милиардера по въпроса са отпреди няколко години, когато през 2014 г. Бъфет празнуваше 50-години начело на Berkshire Hathaway. Тогава в писмо до акционерите той очерта няколко основни качества (описани от инвестиционния сайт The Motlеy Fool), които ще търси у бъдещия изпълнителен директор. Някои от тях много точно очертават философията на инвеститора, донесла му толкова много успехи през годините:След дълго търсене през тази година Бъфет най-накрая намекна кои са кандидатите - Аджит Джаин, който управлява застрахователния бизнес в компанията, и Грегъри Абел, който е начело на енергийните операции на Berkshire Hathaway. В началото на 2019 г. и двамата се присъединиха към борда на директорите на конгломерата.Джаин и Абел покриват много от изискванията на Бъфет: те са отдадени на каузата Berkshire, дългогодишни служители на групата са, и двамата са управлявали много успешни бизнеси, донесли милиарди на инвеститорите през годините. По време на годишното акционерно събрание на Berkshire Hathaway на 4 май Бъфет отказа да назове директно кой ще го наследи, но разкри, че в бъдеще Джаин и Абел ще присъстват до него и Мънгър на сцената, за да отговарят на въпроси на акционерите.Уорън Бъфет никога не е криел симпатиите си към 66-годишния Джаин. "Аджит сигурно е спечелил повече пари за Berkshire Hathaway от мен. Наистина го чувствам като брат или син", казва милиардерът по време на събитие в Индия през 2011 г. Разбира се, думите му не означават, че той автоматично ще поеме след време управлението на групата, но със сигурност е фаворит.Джаин е роден през 1951 г. в Одиша, една от най-бедните индийски провинции. През 1972 г. завършва инженерни науки в престижния Индийски технологичен институт в Карагпур, а в следващата година влиза в екипа по продажби на IBM. Малко по-късно завършва Harvard Business School и се присъединява към консултантската компания McKinsey & Co., преди да започне работа в Berkshire Hathaway Insurance Group през 1986 г.Той влиза в компанията в момент, когато застрахователният бизнес носи загуби, и успява да го направи един от най-големите в света. В момента той е вицепрезидент на застрахователните операции на Berkshire, а до неотдавна отговаряше за презастраховането в групата."Аджит дойде в Berkshire през 1986 г. Веднага разбрах, че сме наели невероятен талант. И направих най-логичното - писах на родителите му в Ню Делхи дали имат друг като него. Разбира се, знаех отговора - няма друг като Аджит", казва Бъфет за протежето си преди време. Всъщност братовчед на Джаин е Аншу Джаин, който е президент на нюйоркската финансова компания Cantor Fitzgerald и беше изпълнителен директор на Deutsche Bank от 2012 до 2015 г."Ако Чарли, аз и Аджит сме в потъващ кораб и може да спасите само един от нас, плувайте към Аджит", казва Бъфет през акционери през 2009 г.Мнозина в Berkshire смятат, че Абел, а не Джаин има превес в избора за изпълнителен директор. Той е десет години по-млад от другия кандидат за поста. Завършилият счетоводство в University of Alberta знае всичко за енергетиката. От 25 години е в групата, а от 2008 г. оглавява Веrkshire Hathaway Energy. Успява да превърне компанията от местен енергиен доставчик в средните щати до глобален гигант с интереси в природния газ, възобновяемите източници и др., носещ около 10% от печалбата на Веrkshire.Самият Бъфет не пести суперлативите си през годините и за Абел. "Винаги отделям време за Грег, когато звънне, защото допринася с велики идеи и е изобретателен в мисленето и бизнес подхода си", заяви магнатът през 2013 г.Абел не обича да се шуми около личността му, което в голяма степен се дължи на натрупания опит. Работил е като счетоводител в PricewaterhouseCoopers, след което се присъединява към геотермалния енергиен производител CalEnergy през 1992 г. Компанията купува MidAmerican Energy, в която пък влиза Berkshire Hathaway. Абел няма типичния профил на глобален корпоративен човек - живее в Де Мойн, Айова, предпочита да страни от обществения живот и се фокусира основно върху компанията. Малко като огледален образ на пословичния със семплия си начин на живот Бъфет.Все още не е ясно кой от двамата ще наследи Оракула от Омаха. На 7 май Бъфет призна пред FOX Business, че бордът на Berkshire е одобрил тайния му списък с кандидатите за негови наследници. Милиардерът така и не разкри колко на брой са тези кандидати, така че не се изключва вариант и за фигура извън Джаин и Абел. Но според източници от групата двамата са фаворити да застанат начело след време. Но никой все още не може да каже и докога Бъфет и Мънгър ще управляват конгломерата. Първият ще стане на 89 г.одини през август, а вторият вече е на 95 години."Всяка година смятаме, че ще е последната за тях. Ще е хубаво да узнаем малко повече за евентуалните наследници", заяви пред Washington Post Дейвид Маркъс, изпълнителен директор на Evermore Global Advisors, в чиито активи под управление влизат и акции в Berkshire Hathaway.Не че някой може да се оплаква от сегашното ръководство. Berkshire, компания с оценка над 540 млрд. долара, отчете печалба от 5.56 млрд. долара за първото тримесечие, през което кешовите резерви са набъбнали до 114 млрд. долара. Притесненията не са толкова до оперативната мощ на групата, колкото до последователността в стратегията след оттеглянето на Бъфет. И точно тук е думата и за тези 114 млрд. долара, които тепърва ще трябва да бъдат използвани за бъдещи придобивания и разширяване на дейността. Много анализатори отдавна говорят за нуждата компанията да се насочи извън традиционните индустрии. Нещо, което дълго време не се случваше под мотото на Бъфет, че не инвестира в нещо, което не разбира. Но и нещо, което явно започва да се променя - неотдавна стана ясно, че Berkshire Hathaway е започнала да изкупува акции в Amazon, като според експерти това е началото на преминаване към по-технологични компании.Засега изглежда, че Уолстрийт залага на Абел. "Най-вероятният наследник на Уорън Бъфет според нас е Грег Абел", пише в свой анализ през миналия септември Сара Деуит от JPMorgan, като обаче допълва, че очаква самият Бъфет да остане начело още десетилетие.Подобни надежди имат и много инвеститори, защото голямата неизвестна е дали след края на ерата на Бъфет и Мънгър пазарите ще гледат така добре на Berkshire Hathaway под друго управление. Защо независимо от таланта, уменията и познаването на компанията който и да бъде избраният, ще му е трудно да излезе от сянката на Оракула. И сам да се превърне в такъв.