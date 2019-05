Experian откри новата си офис сграда в София

Дейвид Палмиери, Джим Фик и Петър Банков по време на откриването

© Светлана Митрова

Софтуерната компания за аналитични решения Experian премести екипа си в нова офис сграда в София. От българското дружество "Експириън България" съобщиха, че за изминалата година екипът ѝ се е разширил с 200 души до общо над 1000 служители, като само за последните две години броят им се е удвоил.

Сградата

Space Tower е девететажна сграда с площ 12 хил. кв.м на бул. "Цариградско шосе". Проектирана е от бюро "Иво Петров", а фирмата изпълнител е "Главболгарстрой". Тя осигурява на служителите разнообразна работна среда, предоставяща различни пространства. На разположение са 89 подземни паркоместа, а също и осигурени места за велосипеди, 35 на ниво терен и 40 в подземния паркинг, както и станции за зареждане на електрически автомобили. Служителите разполагат с библиотека, зала за игри, спортна зала, център за иновации, а също и станции за електрическо зареждане на автомобили.

КАПИ i ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД Собствен капитал -0,7

Печалба 3,1

Активи 16,9

Пасиви 17,6

Брой заети 712

Приходи 53,5 Пълен профил › КАПИ профили Корпоративните данни за дружеството са от информационния масив КАПИ. Достъпът до пълните фирмени и секторни профили са част от абонаментния план Капитал PRO. Научете повече ›

"Сумата, инвестирана в интериорния дизайн, е около 45 хил. долара", каза при откриването Джим Фик, изпълнителен директор на глобалните операции на Experian. Той добави, че компанията отчита 30% увеличение на броя наети бизнес сгради през последните 4 години. На въпроса обмисля ли се разширяване на фирмата и в други градове Петър Банков, изпълнителен директор на "Експириън България", отговори, че се разглеждат опции, но фирмата няма конкретни планове за момента.

Служители и перспективи

"София е най-големият център на компанията в Европа, като оттук тя обслужва 34 хил. клиенти", каза Дейвид Палмиери, директор на глобалните бизнес услуги на Experian. В столицата се намира и над 20% от аналитичния капацитет на компанията. Плановете на фирмата за предстоящата година са фокусирани върху увеличаване на производителността, като за целта тя инвестира в технологии и служители. За момента в нея работят предимно български специалисти от IT сферата.



"От над 1000 служители 420 са в IT отдела, а най-търсени в областта са IT архитектите", сподели Петър Банков. Направени са и няколко трансфера на служители от Англия и Малайзия. Финансовият отдел на фирмата е един от най-бързо развиващите се в групата.