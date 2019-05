В Пловдив ще се проведе първата регионална IT и аутсорсинг конференция

[Shutterstock]

Пловдив ще е домакин на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от IT и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност (BPO). See Innovation, Technology and Sourcing Summit ще се проведе този петък, 17 май.Събитието ще събере международни експерти в областта на изнесените бизнес процеси и услуги и високите технологии и ще осигури платформа за представяне и дискутиране на последните тенденции и възможности за развитие на сектора.Водещи лектори ще са Даниел Съскинд и футуристът Мартин Везовски. Съскинд е преподавател в Оксфорд и бивш главен съветник на британското правителство, като ще изнесе мотивационна реч на тема "Бъдещето на професиите".Мартин Везовски, който е и главен дизайнер на SAP, ще представи своята визия как да начертаем, изградим и вдъхновим бъдещето, в което искаме да живеем. В конференцията ще вземат участие общо над 30 български и международни лектори.Събитието се организира от Българската аутсорсинг асоциация (БАА) в партньорство с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и община Пловдив. Градът не е избран случайно - той е най-атрактивната аутсорсинг дестинация в България след София според годишния доклад за развитие на аутсорсинг индустрията за 2018 г."След пет много успешни конференции, посветени на развитието на сектора в България, тази година си поставихме амбициозната цел да разширим обхвата на проявата, като поканим колеги и партньори от Югоизточна Европа. Целта ни е да стимулираме развитието на цялостната екосистема и да начертаем общи планове за налагането на региона като водеща дестинация на световната карта за развитие на високотехнологични продукти и модерни бизнес услуги", коментира Ивайло Славов, председател на Българската аутсорсинг асоциация.В рамките на форума за четвърти път ще бъдат връчени и българските технологични оскари – наградите за иновации, технологии и аутсорсинг за 2019 г. В 15 категории ще бъдат отличени най-добрите компании, проекти, продукти.