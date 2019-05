Българските аутсорсинг награди: "Карготек България" и "Експириън България"

Сани Котамаки, управител на "Карготек за България, получи наградата за "Стартъп на годината" от кмета на Пловдив Иван Тотев, който получи пък приза за успешното развитие на цялата екосистема в областта на иновациите, технологиите и аутсорсинга

[БАА]

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) раздадоха за четвърти път годишните си награди за успехи в иновациите, високите технологии и аутсорсинга. Технологичните "Оскар"-и бяха връчени в Пловдив на 17 май по време на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE Innovation, Technology and Sourcing summit.Днес "Капитал" представя победителите в категориите "Стартъп на годината", "Най-добър работодател в IT секторa", "Най-добър научно-развоен център", "Най-добра социално отговорна политика" и "Бизнес сграда на годината".За втора поредна година наградата заФинландската компания за техника за обработка на товари откри глобалния си център за бизнес услуги в София през януари 2018 г., като той е първи в региона на Централна и Източна Европа. Българското поделение доставя вътрешни услуги за компанията майка в сферата на финансите, човешките ресурси, управлението на информация и снабдяването.Компанията стана най-добър работодател в технологичния сектор за 2019 г. Наградата бе спечелена за изключително управление на хората, освен това получи и приза за най-добър научно-развоен (R&D) център и за компания с най-добра социално отговорна политика, като само за последната година в доброволческите инициативи са се включили над 750 служители с повече от 4600 часа доброволен труд. При тях отиде и наградата за технологична бизнес сграда на 2019 г. за новия им офис, в който компанията се нанесе тази година. За изминалата година екипът на "Експириън България" се е разширил с 200 души до общо над 1000 служители, като само за последните две години броят им се е удвоил. Общо в цял свят компанията има над 16 хил. служители. Приходите на "Експириън България" за 2018 г. са 67.6 млн. лв.получи специалната награда за успешното развитие на цялата екосистема в областта на иновациите, технологиите и аутсорсинга.Утре очаквайте представяне на победителите в категориите "Най-иновативно работно място" и "Иновации в технологиите".