Наградите за иновации, IT и аутсорсинг: "Булпрос", "Кобилдър" и "Дриймикс"

Ивайло Славов, изпълнителен директор и съосновател на Bulpros, получи наградата за най-иновативно работно място от Иглика Йорданова, управляващ партньор в Colliers International.

Методи Георгиев, изпълнителен директор на "Каргил България", награди Бистра Папазова, изпълнителен директор на "Кобилдър".

Камен Колчев (вляво), изпълнителен директор на "Елана холдинг", връчи наградата на "Дриймикс" на Стамен Кочков, член на борда на БАСКОМ.

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) раздадоха за четвърти път годишните си награди за успехи в иновациите, високите технологии и аутсорсинга. Технологичните оскари бяха връчени в Пловдив на 17 май по време на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE Innovation, Technology and Sourcing summit.Днес "Капитал" представя победителите в категориите за "Най-иновативно работно място", "Иновации в технологиите" и "IT проект на годината"Наградата за най-иновативното работно място на годината получи. Компанията е специализирана в анализ на големи данни, киберсигурност, облачни услуги, аутсорсинг и разнообразни софтуерни решения. За нея работят над 1200 души.В категория "Иновации в технологиите" призът отиде при(Cobuilder International) за създаването на интегрирана платформа за репозиционирането на всички продукти и решения на компанията. "Кобилдър" получава награда за втори път, след като през 2017 спечели в категорията " IT проект на годината". Норвежката компания основава първото си задгранично дружество именно в България през 2013 г. Тя е специализирана в разработването на иновативни софтуерни продукти за строителната индустрия.За IT проект на 2019 г. бе наградена(Dreamix) за разработения софтуер за най-бързо развиващата се и вече втората по големина компания в света за полети с частни самолети Vistajet. Компанията е създадена през 2006 г. и през последните години отбелязва бързи темпове на растеж на приходите. През 2013 г. "Дриймикс", дружеството, през което работи компанията, отчита приходи от 649 хил. лв. Пет години по-късно, за 2018 г., фирмата вече има приходи от 4.5 млн. лв., които идват почти изцяло от работата с чуждестранни клиенти, за които тя създава софтуерни продукти.Утре очаквайте представяне на победителите в категориите "IT продукт на годината", "Иновации в бизнес процесите и операциите" и "Център за споделени услуги на 2019 г."