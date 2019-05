Наградите за иновации, IT и аутсорсинг: "Империя онлайн", "Софтсърв България", "Каргил"

Статуетката на "Империя онлайн" беше връчена от Димитър Гълъбов, оглавяващ Sutherland в България, на Радослав Гайдарски от Upnetix поради липсата на представители от "Империя онлайн"

[БАА]

Таня Косева-Бошова, председател на Асоциациацията на собствениците на бизнес сгради, връчи наградата на Андон Симеонов, управител на "Софтсърв България"

[БАА]

Наградата в категория "Център за споделени услуги на 2019 г." бе връчена от Давид Давидов, управляващ партньор в Garitage Park, на Методи Георгиев, изпълнителен директор на "Каргил България"

[БАА]

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) раздадоха за четвърти път годишните си награди за успехи в иновациите, високите технологии и аутсорсинга. Технологичните оскари бяха връчени в Пловдив на 17 май по време на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE Innovation, Technology and Sourcing summit.Днес са победителите в категориите "IT продукт на годината", "Иновации в бизнес процесите и операциите" и "Център за споделени услуги на 2019 г.".Наградата за IT продукт на годината бе присъдена на софтуерната компанияза създаването на изключително успешната им играта Kingdoms Online, посочват от журито. Компанията едва ли има нужда и от представяне - тя е специализирана в разработка на онлайн игри и разполага в портфолиото си с над 40 заглавия, най-известните сред които са едноименната Imperia Online, Game of Emperors, Imperial Hero, Kingdoms Online и други. През есента на миналата година тя стана част от шведската компания Stillfront Group в сделка за 10 млн. евро.Журито определи за победител в категорията иновации в бизнес процесите и операциитеза разработеното от тях решение Abiliton Metrics Solution, обединяващо данните от различни източници в една платформа и даващо статистическа и графична информация за всички процеси. Глобалната компания, базирана в Остин, Тексас, е създадена в Украйна, а българския си офис отвори през 2014 г. Тя оперира на световния пазар в сферата на разработката на софтуер и предоставянето на консултантски услуги на компании от цял свят. Работи със стартиращи или вече утвърдени имена в сферата на здравеопазването, финансите, банковия и застрахователния сектор, дигиталните медии и търговията.Наградата в категория Център за споделени услуги на 2019 г. бе присъдена на. В центъра работят над 1000 професионалисти, които на повече от 15 езика управляват международните бизнес процеси на глобалната Cargill и предлагат широко портфолио от услуги с добавена стойност в Европа, Близкия изток и Африка в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. "Каргил България" започва работа в страната преди 12 години с търговия и износ на зърнени храни и фуражи. Постепенно разширява дейността си и преди четири години създава център за изнесени услуги за нуждите на компанията.В понеделник очаквайте представяне на победителите в категориите "Доставчик на аутсорсинг услуги", "Софтуерна компания на годината", "Най-забележителното сътрудничество между образованието и бизнеса" и "Най-бързо развиващ се технологичен град".