Търговец на луксозни часовници ще се листва на борсата в Лондон

Най-голямата верига за продажба на луксозни часовници във Великобритания Watches of Switzerland заяви, че планира да се листне на борсата в Лондон, съобщава Financial Times. Компанията се стреми към оценка в размер на 660 млн. паунда и с този ход се надява да изплати част от дълга си.Най-големият ритейл търговец на луксозни часовници в Обединеното кралство възнамерява да продава акциите си на цени в диапазона 250-277 пенса всяка. Така оценката на компанията, която възнамерява да набере най-малко 200 млн. паунда при първичното си публично предлагане, ще е между 610 и 660 млн. паунда.В магазините на Watches of Switzerland са били продадени повече от половината от всички часовници на Rolex през 2018 г. Търговецът се разраства през последните години, а през 2017 г. стъпи и на американския пазар. В САЩ веригата има 21 търговски обекта, а във Великобритания те са 125.Компанията за управление на активи Apollo Global Management, която притежава над 90% от Watches of Switzerland, ще намали дела си, но все пак ще запази контрол. Най-малко 25% от книжата на дружеството ще бъдат пуснати за свободно търгуване. За дванадесетте месеца до края на януари търговецът на луксозни стоки е реализирал продажби на стойност 746 млн. паунда. Той притежава дял 35% от пазара на луксозни часовници в Обединеното кралство.Според някои експерти от сектора навлизането на "умните" часовници може да доведе до "ледена епоха" в индустрията с четиривековна история. Това няма да е прецедент за един от лидерите на пазара - Apple, които в миналото промениха драстично сектори като продажбата на музика и телефони чрез пускането на пазара на иновативни продукти като iTunes и iPhone. Коментарите на някои производители на часовници като Swatch Group обаче представят друга гледна точка – "умните" часовници не само не са заплаха, но в дългосрочен аспект може да облагодетелстват пазара, тъй като ще създадат навици на носене на часовник сред младите хора.