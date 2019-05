Даниел Алексиев, Райфайзенбанк: Удобното банкиране не е задължително по-скъпо

ELEVATOR LAB е програма за партньорство на Райфайзен Банк интернешънъл (РБИ) с финтех компании, която е създадена през 2017 г. От 2018 г. инициативата се разширява до региона на Централна и Източна Европа, включително България. От тази година програмата включва и Bootcamp – състезание за стартъпи в най-начална фаза. Българските стартъпи могат да кандидатстват до 21 юни, а финалът е на 3 юли.



Общо 743 стартъпа от цял свят кандидатстваха в предходните две издания на Elevator Lab, като банките от групата "Райфайзен" вече си партнират с 22 от тях на ниво Proof of Concept. През 2017 г. в предизвикателството се включиха 8 български компании, докато през 2018 г. общо 23 български финтех стартъпа кандидатстваха със своите иновативни идеи.



За победител в Elevator Lab Challenge Bulgaria бе избран проектът на Evrotrust за биометрично оторизиране на трети страни пред банката. Той спечели в конкуренция с иновативни идеи на още четири финалиста – Log Sentinel, Risk Labs, Scale Focus и My Cloud Quant. Стартъпът Log Sentinel бе отличен като Local Hero с проект за повишаване на информационната сигурност, базиран на блокчейн технология.



Предпочитаните области



Осем са сферите, в които РБИ търси иновативни предложения: анализ на данни и изкуствен интелект (Advanced Analytics & Artificial Intelligence), технологии, свързани с регулациите (RegTech), големи корпоративни и институционални клиенти (Large Corporates & Institutional Clients), банкиране за малки и средни предприятия (SME Banking), банкиране на дребно (Retail Banking), киберсигурност (Cyber Security), форекс решения (FX Solutions), плащания и обработка на трансакции през мобилни устройства (Payments and Transaction Processing for Mobility Serv.).



Важно е предложенията да са в по-широк контекст, да предлагат решения отвъд традиционното банкиране и стандарти, като един от фокусите е как бихме подобрили клиентското преживяване.



На какви условия трябва да отговарят предприемачите



- Elevator Lab Challenge търси готови решения, които могат да бъдат въведени в банката на групово ниво. Важно е също така кандидатите да разполагат с достатъчно кадрови потенциал и времеви ресурс, за да изпълняват ангажиментите по сътрудничеството с банката. Кросфункционалните екипи определено имат предимство.



Elevator Lab Bootcamp пък дава път на екипи с добри идеи независимо дали вече имат регистрация на своя компания. Водещо в тази част от програмата е възможността експертите на банката и външни ментори да помогнат на стартиращите екипи със съвети и насоки за развитие на най-добрите идеи.



Колко компании ще получат подкрепа, в какво се изразява тя?



- Победителят в Elevator Lab Challenge България ще получи "уайлд кард" за полуфиналите на глобалното състезание Elevator Lab и възможност за интеграция на иновацията със системите на банките в групата "Райфайзен" и достигане до всички 16.1 млн. клиенти на РБИ, ако проектът бъде избран за един от глобалните победители. Всички финалисти в регионалната надпревара пък ще получат менторски насоки и подкрепа за подобряване на продукта. Възможно е да продължим партньорство и с компания, която не е избрана за победител, стига да има интересни предложения – такъв беше случаят с Log Sentinel, които не спечелиха Elevator Lab Challenge България 2018, но вече имаме Proof of concept на техния проект в основната информационна система на банката. Към този проект вече имат интерес и други банки в групата "Райфайзен".



Най-добре представилият се екип от Elevator Lab Bootcamp пък ще получи валидиране на своя проект и двуседмично обучение във Виена. По този начин подкрепяме развитието на българските стартъпи.



Българските финалисти в Elevator Lab Challenge и Bootcamp ще имат възможност да получат обратна връзка и от гост-лекторите, които ще изнесат мотивиращ презентационен панел и ще споделят своя опит в сферата на иновациите по време на финалното събитие. Сред тях са Калин Димчев, изпълнителен директор на "Майкрософт Балкани", Георги Захариев, мениджър на проекта Google Digital Garage, Атанас Райков, Viber, Антон Герунов от Log Sentinel, мениджъри от Launchub и Eleven Ventures и други.