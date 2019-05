Наградите за иновации, IT и аутсорсинг: "Модис", "Скейл фокус", Бургас

Наградата на екипа на Modis беше връчена от Михаела Лашова (първа в вляво), изпълнителен директор на Forton.

Стамен Кочков от управителния съвет на БАСКОМ връчи наградата на Виктор Билянски, главен технически директор на "Скейл фокус".

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас с наградата. Статуетката беше връчена на директора на училището Димитрина Тодорова от члена на журито Крис Халурд.

Заместник кмета по образоване и наука в община Бургас Йорданка Ананиева получава награда от Пламен Цеков, изпълнителен директор на ScaleFocus и член на борда на Аутсорсинг асоциацията

Българската аутсорсинг асоциация (БАА) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) раздадоха за четвърти път годишните си награди за успехи в иновациите, високите технологии и аутсорсинга. Технологичните Оскари бяха връчени в Пловдив на 17 май по време на първия регионален форум за Югоизточна Европа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност – SEE Innovation, Technology and Sourcing summit.Днес "Капитал" представя победителите в категориите"Доставчик на аутсорсинг услуги", "Софтуерна компания на годината", "Най-забележителното сътрудничество между образованието и бизнеса" и "Най-бързо развиващ се технологичен град".спечели наградата за "Доставчик на аутсорсинг услуги на 2019 г." заради високата добавена бизнес стойност, която доставя на клиентите си, налагането на добри практики и подпомагането на устойчивия ръст на целия аутсорсинг сектор, посочват от журито. Компанията започна дейността си в България през 2005 г. под името Ajilon Bulgaria, преименувана по-късно на Adecco, а днес е "Модис".Софтуерна компания на годината станаза разработваните продукти в областта на дигиталната трансформация, анализа на данни и облачните услуги, които доставят на клиенти по целия свят. Дружеството е едно от разпознаваемите в IT сектора, като има офиси в четирите най-големи града на България, за които работят над 600 служители.пък стана градът с два технологични оскара - за "Най-забележителното сътрудничество между образованието и бизнеса през 2019" награда получи Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, която отвори врати миналата година. Училището е част от пилотен проект, реализиран от община Бургас и е пример за ефективен модел на дуално обучение в страната, посочват организаторите. Партньори в инициативата са 7 от водещите технологични и аутсорсинг компании в страната, а също така и всички браншови организации в сектора. Морският град спечели и втора награда в категорията "Най-бързо развиващ се технологичен град", която се определя чрез гласуване от членовете на БАА и БАСКОМ.