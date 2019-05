Приходите на "Кока-Кола" в България са достигнали общо 524 млн. лв. през 2018 г.

Системата на "Кока-Кола" в България

Системата на "Кока-Кола" в България се състои от пет юридически лица.



"Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани България" е част от групата на "Кока-Кола Хеленик" и е в България от 1992 г. Разполага с два производствени центъра в Костинброд и Банкя и със 7 дистрибуционни центъра в страната.



"Кока-Кола България" ЕООД е местното дъщерно дружество на The Coca-Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките с марка "Кока-Кола". През 2018 г. компанията откри Развоен център за информационни технологии в София, който предоставя бизнес решения за "Кока-Кола" на глобално ниво със силен фокус върху Европа, Близкия изток и Африка. Звеното е част от световната структура за информационни технологии на The Coca-Cola Company, която обединява 5 развойни центъра в САЩ, Мексико, Индия, Сингапур и Япония.



Coca-Cola European Partners Shared Services - Coca-Cola European Partners е бутилиращото предприятие на "Кока-Кола" за 13 европейски страни в Западна Европа, включително Андора, Белгия, Франция, Германия, Великобритания, Исландия, Люксембург, Монако, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания и Швеция. Компанията не бутилира и не продава в България, но разработи своя споделен финансов център в страната, а през 2018 г. отвори финансов офис и във Варна.



Coca-Cola Hellenic Business Services Organization – център за бизнес услуги, създаден през 2011 г. в София, който подпомага групата "Кока-Кола Хеленик" чрез централизирани дейности в областта на финанси и счетоводство, човешки ресурси и управлението на основни бази данни. В компанията работят над 600 професионалисти, които годишно обслужват 67 хил. клиенти, обработват над 500 хил. фактури от 43 хил. доставчици и над 120 хил. поръчки за покупка и изготвят вътрешните финансови отчети за 37 компании в групата.



Coca-Cola Hellenic Group IT Services е част от организацията за Business Solutions and Systems (BSS). Ролята на компанията е да улеснява нарастващите транзакции чрез технологии. През май 2018 г. групата откри в София тех-парк лаборатория за технологични иновации, която предоставя обща платформа за представяне на съществуващи решения за бизнеса и създава мост между "Кока-Кола Хеленик", университети и стартиращи компании. Компанията получи и инвестиционен сертификат "клас А" за допълнителен проект "Плиска", който цели разширяване на IT активностите, прехвърляне и централизиране на услугите, които се предоставят от България на всички компании в 28-те държави от групата "Кока-Кола Хеленик".