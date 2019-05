"Кауфланд" откри втори IT център в България

© Цветелина Белутова

Още един IT център на "Шварц" в България



През април 2018 г. другата компания от групата "Шварц" - "Лидл", откри в София високотехнологичен IT център за развойна дейност, който отговаря за ключови IT проекти на международната верига. Основната му дейност е разработването на специфични платформи, системи и решения за онлайн търговията като нова и допълваща посока на сегашния стационарен бизнес на "Лидл".

Центърът е част от "Лидл България", но комуникира с централата на групата в Германия. "Лидл" има такива структури и в Германия, Испания и Румъния. "Шварц" избра страната ни след надпревара между няколко европейски държави заради успешното присъствие на "Лидл България" в региона, наличието на висококвалифицирани български IT специалисти и динамичното развитие на IT сектора, обясниха тогава от веригата.

Kaufland Service IT HUB откри своя втори офис в България. Компанията създава технологични решения за най-голямата европейска група в сектор търговия – Schwarz ("Шварц"), част от която са веригите "Кауфланд" и "Лидл".Началото на дейността на Kaufland Service IT HUB в страната е през 2017 г., след като преди това е направена оценка на IT сектора и възможностите на държавите от групата. В началото екипът е от девет софтуерни специалисти, които работят по направленията Mobile Development & SAP Development. През 2018 г. заетите вече са 55, направленията за работа също растат (SAP Basis, Java, SharePoint, BI, CA).С втория офис разработчиците ще достигнат 110, а до края на 2020 г. броят им ще бъде удвоен, стана ясно при официалното откриване на офиса."В България има много талантливи хора, висококвалифицирани специалисти и добра инфраструктура. Тук успяхме да намерим специалисти, от които силно се нуждаем, за да продължим разширяването на нарастващия IT бизнес на групата", обясни избора Роко Геринг, член на управителния съвет на Schwarz IT.Концепцията на Kaufland Service IT HUB не е на аутсорсинг компания, уточняват от българското дружество. Това е най-големият хъб на Schwarz IT. Фирмата работи по множество общи проекти и софтуерни продукти с колегите си в Германия и разработва технологии, които улесняват както клиентите в над 11 500 хипермаркета на "Шварц" на три континента, така и над 400 хил. служители в групата."В София поддържаме бизнес на един световен играч с оборот от 100 млрд. евро за 2018 г., като предлагаме иновативни IT продукти и решения, подпомагащи развитието на основната дейност на групата "Шварц" – ритейла. Това са услуги и продукти с голяма добавена стойност. Успяваме да сме конкурентоспособни в изключително бързо променяща се бизнес среда", заяви Михаил Петров, изпълнителен директор на "Kaufland Service IT HUB България".Предизвикателствата към действащата IT компания са свързани с динамиката на IT пазара, бързо развиващите се технологии и нарастващите изисквания на клиентите, стана ясно по време на пресконференцията.