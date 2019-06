Робо-репортери създават водещи новини

Между 2005 и 2018 г. Великобритания са спрели да излизат 245 местни новинарски журналистически издания, според данни на Press Gazette.

© Jacky Naegelen

Стотици публикации на месец. Толкова пише най-продуктивният репортер в цяла Великобритания. Той, разбира се, не е съвсем човек. И това може да се окаже голямо предимство, особено ако става въпрос за разказването на хиляди истории в рамките на няколко седмици.

Става въпрос за автоматизираната информационна агенция Radar - Reporters and Data and Robots, която в продължение на седем години експериментира със съдържание, плод на автоматизираната журналистика. Да, американски агенции като Bloomberg и Associated Press вече са използвали подобни технологии за създаването на чисто технически текстове за спортни или кооперативни резултати.

Но съдържанието на Radar е различно. В него са включени и истории, които се радват на обществен интерес.

Ето и как действа тази нова журналистика. Софтуерът на компанията генерира информация, базирана на последни официални статистически данни в различни сектори, пише Financial Times. В зависимост от резултатите тя се съчетава с готови шаблони, написани от някой от общо шестимата журналисти, работещи в редакцията. Те включват заглавия с възможни сценарии за развитие, като например бум, рязък спад, леко покачване и други тенденции, които могат да се обвържат с данни от всеки сектор. После с един клик се създава новина за общо всички 391 местни области във Великобритания, която представлява комбинация от написаното заглавие и аргументирана част с извадените данни.





Историите на Radar се появяват както в по-малките месечни издания, така и в по-големи регионални всекидневници като The Scotsman или Yorkshire Post. Според редактора на данни в компанията Джоузеф Хук този тип журналистика, който екипът на агенцията прави, би бил много полезен за един репортер - професия, с която той преди се е занимавал. Предимството е, че гарантира повече време за "човешката страна на разказа", т.е. разговорите с хора, докато сухата информация вече е събрана и написана.



Печели време

Radar е основана през 2017 г. като съвместно предприятие между Press Association и журналистическия стартъп Urbs Media. Създаването му до голяма степен се дължи на помощ, отпусната от Google - грант в размер на 700 хил. евро. А нуждата от подобна агенция се усеща от липсата на местни репортери, след като приходите от реклама притискат регионалните журналисти.

"Понеже местните вестници са под натиск, нямаш възможност да прекараш един цял ден в събиране на всички гледни точки и комбинирането им в една история", обяснява Хук. Главният директор на компанията Гари Роджърс преценява, че половината от историите, които агенцията публикува, са използвани от местните репортери за материалите им. Въпреки това едва 20% от тях са публикувани в онлайн медии.

Най-големият клиент на Radar е JPI Media, която плаща годишна такса на агенцията в размер на 1250 паунда на база на използваната информация в публикациите. Самата JPI беше пред фалит миналата година, когато дългът ѝ достигна невъзможна за изплащане сума, но беше спасена от кредиторите. Тя управлява около 160 бранда, включително The i и Scotsman, и ползва около 700 публикации от Radar седмично.

Зависимостта на регионалните вестници от рекламите на местни фирми е причина за неуспешната им конкуренция с уеб сайтовете, които могат да разчитат на персонализираното съдържание за по-добра реклама. Такова ползват Facebook и Google, които таргетират най-успешно аудиторията си.

Средствата, които Google е отпуснала за подкрепа на Radar, са резултат от обещанието на технологичната група да подкрепи експериментирането с бизнес модели в журналистиката. Решението дойде след критика, че доминиращата позиция на американския технологичен гигант на пазара на дигитални реклами е причина за малкото средства за реклама, които отделят повечето медийни компании.

Сара Каванах, която отговаря за провеждането на кампании в Британския съюз на журналистите, заяви, че макар и самата организация да смята използването на технологии в полза на журналистиката за положително, съществува и известен риск.

"Има евентуална опасност, ако компаниите решат да инвестират в тази технология за сметка на журналистите - с цел да намалят броя им в редакциите", казва тя. Подобно мнение споделя Ник Дейвис, който е бивш репортер и автор на книги. "Местните вестници са зависими от кооперациите, които ги притежават, и репортерите вече нямат нужните ресурси да си вършат работата, да отразяват решения на съда или институциите например", казва той. Според Роджърс обаче моделът на Radar е икономически ефективен и "помага за решаването на проблем в индустрия, която е изправена пред предизвикателство".