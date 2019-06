"Сляпо петно" за 647 млрд. долара в китайските банки притеснява инвеститорите

Няколко регионални банки вече са фалирали, преди да бъдат спасени и преструктурирани от местните власти.



Baoshang Bank ще премине под държавно управление за срок от 1 година.

Своебразно "сляпо петно" в размер на 647 млрд. долара при финансовите отчети на китайските търговски банки засилва притесненията на инвеститорите, че в дейността на повечето кредитори в страната има държавна намеса, съобщава Financial Times.Те бяха породени от новината, че Baoshang Bank ще премине под държавно управление за срок от 1 година. Народната банка на Китай призова участниците във финансовите пазари да запазят спокойствие във връзка с преминаването на кредитора под държавен контрол. Мярката беше предприета заради сериозни кредитни рискове на финансовата институция. Baoshang е една от деветнадесетте банки с комбинирани активи на стойност 647 млрд. долара, които все още не са публикували финансовите си резултати за 2018 г., според списък съставен от Barclays.Забавянето на резултатите са потенциален сигнал за натрупване на необслужвани кредити и оставят инвеститорите в неведение за това колко от тези активи може да са се превърнали в лош дълг, какъвто беше случаят с Baoshang Bank. Кредиторът, базиран в автономния регион Вътрешна Монголия, публикува последния си годишен доклад в средата на 2017 г.Позовавайки се на "сериозни кредитни рискове", китайското правителство пое контрол над институцията в края на миналия месец. Това е първата подобна интервенция за последни 18 години и е знак, че някои банки в страната се сблъскват със сериозно влошаване на качеството на активите.Инвеститори и пазарни наблюдатели поставят въпроса дали и други кредитори, които все още не са обявили резултатите си, могат да бъдат изправени пред подобни проблеми. "Това има някакво влияние върху доверието на инвеститорите в пазара", каза за Донг Ксимиао, вицепрезидент на финансовия институт Chongyang на университета Renmin. Той добави, че е важно да се знае защо банките не са публикували годишните си отчети, но обясненията не възвърнаха доверието на инвеститорите.Листнатата в Хонконг Bank of Jinzhou посочи миналата седмица, че одиторът й от EY Хуа Минг е подал оставка, след като е установил, че някои от кредитите на банката, отпуснати на институционални клиенти, не са били използвани за обявената първоначално цел.В изявление представители на Bank of Jinzhou заявиха, че EY е поискала доказателства за "способността на клиентите да обслужват заемите, особено на обезпечението, което може да бъде наложено" - знак, че одиторът е загрижен за финансовото състояние на банката. Одиторът от EY е подал оставка, когато Jinzhou не е успяла да предостави доказателства.Bank of Jinzhou е отпуснала кредит в размер на 440 млн. долара на някога добре представящата се китайска соларна група Hanergy, която претърпя срив в цената на акциите си през 2015 г. Поредица от разследвания на Financial Times тази година относно бизнес модела на компанията засилват подозренията, че приходите й идват почти изцяло от сделки с компанията - майка на дружеството.Базираната в Шандун Hengfeng Bank с активи в размер на 1.42 трлн. юана, най-голямата от банките, които не са оповестили финансовите си резултати за 2018 г., е изправена пред трудности с финансирането от няколко години насам. През миналата година UBS предупреди, че кредиторът е силно зависим от подлежащи на договаряне депозитни сертификати и междубанковия пазар, което го прави по-податлив на ликвидни шокове.Банките, които отлагат публикуването на финансовите си отчети, са част от банковата система на Китай. Кризата с Baoshang Bank, която е разполага с активи на стойност 576 млрд. юана в средата на 2017 г., показва как проблемите на една малка банка могат да създадат шок на междубанковия пазар.