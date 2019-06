Американски компании заобикалят ембаргото срещу Huawei

© PixaBay

Американските технологични компании подновяват продажбите на определени на продукти на китайската компания Huawei, въпреки че тя беше включена в черния списък на Белия дом. Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви, че китайската компания помага на Пекин в шпионажа, и я определи като заплаха за сигурността, но Huawei отрича тези обвинения.Компаниите са стигнали до заключението, че има законни начини търговските им отношения с азиатския производител да продължат, съобщава Bloomberg.Други компании в САЩ пък се опитват да си намалят разходите в резултат на по-високите мита за китайски внос и наемат консултанти, които да им помогнат в тази дейност, без да се налага да преместват производството си в други държави, пише Financial Times.Micron Technology, който е най-големият производител на чипове за памет в САЩ, обяви вчера, че отново е започнал да доставя някои компоненти на Huawei, след като юристи са проучили ограниченията за износ.Intel, най-големият производител на микропроцесори, също поднови продажбата на части на Huawei, твърди източник на агенцията, запознат с въпроса.Друг източник обяснява, че търговското министерство и Белия дом са разочаровани от тези действия на компаниите.Производителите на чипове използват някои изключения в ограниченията за износ. Дори и централите на компаниите да са в САЩ, те могат, чрез собствеността на чуждестранни дъщерни дружества и операции, да определят технологията си като чужда, твърди Стивън Фокс от Cross Research.Компании като Micron и Intel могат законно да продължат някои доставки до Huawei по правилото de minimis, смята Кевин Уолф, бивш директор на дирекцията за контрол на износа в Министерството на търговията. Стоки, произведени в чужбина чрез оригинална технология на САЩ, са субект на черния списък само ако технологията и стоките са чувствителни елементи, контролирани от съображения за национална сигурност, обяснява той. Но една стока, произведена в чужбина чрез по-малко чувствителна технология според САЩ, не подлежи на забраните, твърди Уолф. Прагът de minimis е 25% според Министерството на търговията.Други американски компании се опитват да намалят разходите си и да заобиколят новите мита, без да се налага да преместват производството си в други държави. Корпоративните консултанти обаче предупреждават, че подобни действия крият рискове, за което може да бъде потърсена отговорност на мениджърите."В крайна сметка митниците държат отговорен най-високопоставения служител във фирмата, а с тази дейност се ангажират всички служители, включително главните изпълнителни директори на компаниите", каза Джеф Полак, управляващ директор на групата за подобряване на корпоративното представяне Alvarez & Marsal, пред Financial Times.Главният мениджър на Best Buy Джейсън Бонфиг признава, че в краткосрочен план за много от продуктите няма практически заместители, които да са направени извън Китай.Адвокатските кантори и консултанти твърдят, че за засипани от искания за помощ от вносители, които желаят да използват разпоредби като правилото "321 de minimis", според което се позволява на стоки с цени под 800 долара да се внасят безмитно в САЩ.Ейми Магнус, директор по митническите въпроси и спазването на изискванията на Deringer, заяви, че вносителите са изразили особен интерес към правилото. Преди три години лимитът за цената на стока, която може да бъде внесена без мито, беше увеличена от 200 на 800. Но според правилото клиентът има право само на една такава пратка на ден.Правилото за "първата продажба" е друг начин за ограничаване на вносни мита. Митата се начисляват върху стойността на внесената стока, но компаниите могат да убедят митническите служители да платят по-малко мито, ако докажат, че стоките са купени на по-ниска цена.Друга правна вратичка, която американските износители могат да използват, е възможността за възстановяване на митата. Чрез нея е възможно получаването на тарифно облекчение за стоки, които впоследствие се продават извън страната.Така нареченият "инженеринг на произхода" е техника, която позволява на компаниите да коригират части от производството си, за да твърдят, че стоките са произведени извън Китай. Това е валидно, ако се докаже, че една стока е била "съществено трансформирана" в друга страна.