Инвеститори с активи над 34 трлн. долара призоват за спешни действия срещу климатичните промени

Инвеститори, управляващи активи в размер на над 30 трлн. долара, което е почти половината от инвестирания в света капитал, настояват правителствата да предприемат спешни мерки срещу климатичните промени, съобщи Reuters.Те призоваха световните лидери в навечерието на срещата на Г-20 в Осака да въведат квоти за въглеродните емисии и постепенно да премахнат енергията от въглища, за да бъде намалена средната температура на глобалното затопляне до 1.5°C.Изявлението направиха 477 институционални инвеститори. Те настояват за бързи действия и очакват гаранция от най-силните икономики, че Парижкото споразумение за климата от 2015 г. ще покаже резултати, съобщава The Guardian.Писмото на инвеститорите е подписано от седемте главни изпълнителни директори на The Investor Agenda, в която се включват Institutional Investors Group on Climate Change и United Nations-backed Principles for Responsible Investment.Изявлението е подкрепено от австралийски собственици на активи, а също и от големи фондове като Australian Super, First State Super, Cbus, BT Financial Group и др.Редица институционални инвеститори вече са започнали да се отказват от компаниите, работещи с изкопаеми горива, поради риска, че активите им могат да се окажат блокирани вследствие на падащата цена на възобновяемата енергия.Някои страни обаче твърдят, че трябва да продължат да използват изкопаеми горива, за да захранват своето икономическо развитие. Доклад на изследователи, който проследява напредъка на страните по отношение на ограничаването на глобалното затопляне, показа, че само 5 от 32 държави имат цели в съответствие с определената градусова граница.В доклад на Института за развитие на отвъдморските райони се каза тази седмица, че правителствата на Г-20 увеличават подкрепата за електроцентрали, работещи с въглища, особено в по-бедните страни. Инвестициите от 2014 г. до 2017 г. са се повишили от 17 млрд. до 47 млрд. долара годишно.Миналия месец генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова САЩ да прекратят одобряването на нови електроцентрали на въглища след 2020 г., както и субсидиите за изкопаеми горива."Отново потвърждаваме пълната си подкрепа за Парижкото споразумение и настоятелно призоваваме всички правителства да изпълнят действията, които са необходими за постигане на целите на споразумението, с неотложна спешност", пише в изявлението.Даян Стюарт, главен изпълнителен директор на First State Super, заяви, че призивът на инвеститорите е в съответствие с мнението на регулаторите в Австралия и отвъд океана, които описват кризата с климата като основен и предвидим риск, който изисква незабавни действия.