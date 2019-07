"Алтерко" предоговори условията за продажба на телеком бизнеса си на LINK Mobility

Димитър Димитров (на снимката) и Светлин Тодоров са основните акционери в "Алтерко", като общо държат 77% от акциите

Българската IT група "Алтерко" подписа ново споразумение за продажба на участието си в дружествата от телекомуникационния си бизнес с норвежката LINK Mobility. Сделката беше договорена още в началото на миналата година, но след това беше замразена заради промяна в собствеността на купувача. Според ръководството на компанията новите условия са по-добри от първоначалните, тъй като по-голяма част от цената ще бъде платена при финализиране на продажбата. Дотогава остава да бъдат изпълнени няколко процедурни условия.Съветът на директорите е сключил споразумение, според което "Алтерко" ще прехвърли на LINK Mobility 100% от участието си (пряко и непряко) в няколко дъщерни дружества. Става дума за българските "Теравойс", "Тера комюникейшънс" и "Алтерпей", румънската Teracomm Ro и македонската Tera Communications, които компанията изцяло контролира.Подновеното решение за сделката и основните й параметри бяха одобрени на общо събрание на акционерите в края на миналата година. Според договора общата индикативна цена е 7.9 млн. евро, или 15.4 млн. лв. Прагът беше определен според най-ниската съвкупна справедлива пазарна цена по оценка от 25 юни 2018 г. и е по-нисък от първоначално обявените 8.8 млн. евро през февруари миналата година, когато за база се използваха данните от 2017 г. Крайната цена ще се изчисли по метода cash free/debt free и ще се коригира с коефициент на нетния оборотен капитал на всяко от придобиваните дружества за последната година преди приключването на продажбата, но не по-малко от 4% от брутния консолидиран приход, казаха от "Алтерко".От общата сума 60% ще бъдат платени при приключване на продажбата, а 20% ще бъдат преведени две години по-късно, като сумата няма да се олихвява. Последните 20% ще бъдат платени чрез прехвърляне на права за закупуване на винкулирани акции от капитала на Victory Partners VIII Norwasy Holdings - едноличния собственик на LINK Mobility, по цена от 225 норвежки крони.Според първия договор от февруари 2018 г. плащането трябваше да стане на три равни части, т.е. при финализирането "Алтерко" щеше да получи 33.3% от цената. За втората част от сумата беше предвиден по-дълъг срок - три години, но също и начисляване на годишна лихва от 4.75%, платима на тримесечие. Последната, трета част трябваше да бъде платена в акции на LINK Mobility по цена на борсата в Осло, но след продажбата на норвежката компания тя беше свалена от публична търговия.От "Алтерко" уточниха, че постигнатите нови договорености са следствие от финансовите резултати на продаваните компании за 2018 г., както и на факта, че преговорите са отнели повече от 12 месеца. Междувременно LINK Mobility беше придобита от Vicotry Partners VIII Norway Holdings, а "Алтерко" започна преструктуриране на дъщерните дружества. "В тази връзка съветът на директорите на "Алтерко" прецени условията като по-добри спрямо първоначално договореното предвид по-големия процент парично плащане и по-краткия срок на отложено плащане на значително по-малка част от цената", казаха от компанията.Петте продавани компании работят в сферата на телекомуникационните услуги с добавена стойност, мобилен маркетинг и нотификации (изпращане на уведомителни съобщения). Сред клиентите им са мобилни оператори, банки, общини и търговци. Публикуваните наскоро отчети за миналата година показват, че "Алтерко" като цяло подобрява резултатите си, но приходите на българските дъщерни дружества спадат, а едно от тях ("Теравойс") излиза на загуба (виж таблицата). Основните акционери в "Алтерко" са Светлин Тодоров и Димитър Димитров, които държат по 38.51% от акциите. По-голям дял (7.47%) има и Виктор Атанасов, а останалите акции са разпределени сред други физически и юридически лица.С приключването на сделката "Алтерко" ще се раздели с телекомуникационния си бизнес в Европа и ще насочи ресурсите си изцяло в развитието на IoT бизнеса (Internet of things), казаха от компанията. Едно от основните дружества в групата е "Алтерко роботикс", което произвежда смарт устройства като часовника за деца MyKi, продукти и решения в областта на IoT, сред които най-популярните са системата за автоматизация и управление на дома SHE, умните крушки и уреди Shelly и др.За норвежката компания това ще е втората българска сделка, след като през есента на 2017 г. придоби "Войском" (сега "ЛИНК Мобилити") за 3.8 млн. евро.