Тиери Део и д-р Ралф Гафал: Ще се съсредоточим върху летищни дейности, а не върху недвижими имоти

Профил

Тиери Део е председател и главен изпълнителен директор на Meridiam, както и основен акционер, заедно с няколко членове на екипа. През 2005 г. той основава Meridiam, независима инвестиционна компания, специализирана в разработването, финансирането и управлението на дългосрочни и устойчиви инфраструктурни проекти. Управлявайки 7 млрд. долара активи, Meridiam до момента има 71 проекта, които са в процес на разработване, строителство или експлоатация. Преди Meridiam той е работил за френската Caisse des Dépôts et Consignations, където е заемал няколко длъжности в дъщерната инженерингова компания Egis Projects, преминавайки от мениджър на проекти, през директор на концесионни проекти до главен изпълнителен директор през 2001 г. Тиери Део е завършил в Париж Ecole Nationale des Ponts et Chaussées и започва кариерата си в Малайзия със строителната фирма на GTM International.



Д-р Ралф Гафал е управляващ директор на Munich Airport International. Преди тази позиция той е вицепрезидент на International Business of Flughafen München - операторът на летище Мюнхен. Преди тази позиция, между 2010 и 2017 г., той е вицепрезидент на International Business of Flughafen Munchen - операторът на летище Мюнхен, като отговаря за стратегическото развитие на международния бизнес на летището. Като ръководител на международния отдел той отговаря за успешното изпълнение на десетки проекти, включително повече от 10 проекта за оперативна готовност и летищен трансфер с многомилионна стойност, като подготовката за откриване на летищата в Доха и Оман, както и преместването на Turkish Airlines на новото летище в Истанбул, приключило през април 2019 г. Преди тази си позиция заема различни длъжности в летище Мюнхен. Гафал има докторска степен по аеронавтика и магистърска степен по аеронавтика от Техническия университет в Мюнхен, Германия.