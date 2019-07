САЩ искат да забранят технологичните компании да работят като финансови институции

Законопроектът, с работно

име Keep Big Tech Out of Finance Act ("Дръжте големите технологични компании вън от финансовия сектор"), на пръв поглед е сравнително простичък - да се създаде преграда между технологичните компании и предоставянето на финансови услуги. По-сложното в случая е, че демократите от Камарата на представителите искат 1 млн. глоба на ден за всички компании, които нарушават тези правила – тежка мярка, която може да не спечели обичайно бизнес ориентираните републиканци, дори и с подкрепата на Доналд Тръмп, който миналата седмица заяви, че криптовалутите трябва да бъдат регулирани, ако искат да работят като банки.Още по-сложен би бил случаят с приемането на закона в Сената, където Републиканската партия има мнозинство и от години следва стриктна линия на дерегулация. Законът би важал за всички компании, които работят основно онлайн и имат 25 млрд. долара годишни приходи. Законопроектът изглежда директно насочен към Facebook, която планира да пусне на пазара криптовалутата си през 2020 г.

Скептично мнение по отношение на Libra има и от страна на големите централни банки по света. Президентът на Федералния резерв Джером Пауъл вече говори пред конгресмени и сенатори по отношение на плана на Facebook. Пред тях той заяви, че проектът Libra не може да стане реалност, без компанията да