Компаниите за доставка на храна Takeaway.com и Just Eat се сливат

В България Takeaway.com е собственик на местния лидер в сектора BGMenu, след като го придоби в началото на миналата година



Холандската платформа за доставка на храна по домовете Takeaway.com и британският й конкурент Just Eat са постигнали споразумение да се обединят. Сливането ще създаде един от най-големите световни играчи в бързо консолидиращия се сектор.Сделката оценява търгуваната на борсата в Лондон Just Eat на около 5 млрд. паунда, или 731 пенса за акция. Споразумението предвижда акционерите й да получат книжа от Takeaway.com, пише Financial Times. Холандската компания, която е листната на амстердамската борса Euronext, е собственик и на българската BGMenu. Пазарната й капитализация е 4.74 млрд. евро.Новината за сливането на Takeaway.com и Just Eat е поредната стъпка в посока консолидиране на сектора. През 2018 г. Just Eat плати 200 млн. паунда за по-малкия си британски конкурент Hungryhouse, който дотогава беше собственост на базираната в Берлин Delivery Hero. В края на годината Delivery Hero се раздели и с германския бизнес, който беше купен от Takeaway.com за 930 млн. евро."Това е началото на отдавна обсъжданото консолидиране на сектора", коментира председателят на борда на директорите на Just Eat Майк Евънс, който ще поеме тази роля и в новата компания.Обединената група ще бъде един от най-големите доставчици на храни по домовете в глобален мащаб – през 2018 г. двете дружества са обработили 355 млн. поръчки на обща стойност 7.3 млрд. евро, отбелязва FT. Акционерите на Just Eat ще притежават 52.15% от новата компания, а тези на Takeaway.com – останалите 48.85%.В географски план досегашната дейност на двете дружества почти не се припокрива – Just Eat е фокусирана върху пазарите на Великобритания и Западна Европа, като търси експанзия и в Канада, Латинска Америка и Австралия. Takeaway.com пък има водещи позиции в Германия и в източноевропейските страни. На българския пазар компанията стъпи в началото на 2018 г., когато придоби собственика на местния лидер в сектора BGMenu – "Хелоу хънгри", в сделка за 10.5 млн. евро. Продавачи бяха основателят Владимир Давчев, изпълнителният директор Зорница Чугреева, фондът LAUNCHub Ventures и съоснователят на "Телерик" и "Телерик академия" Васил Терзиев.Обединената компания ще е базирана в Амстердам, но ще търси листване на борсата в Лондон. Докато това стане факт, книжата й ще продължат да се търгуват на Euronext. От Takeaway.com и Just Eat коментират, че въз основа на предварителни разговори акциите на бъдещата група ще могат да кандидатстват за включване и в борсовите индекси FTSE 100 и FTSE All-Share, съобщава FT. Към момента Just Eat участва при формирането на индекса FTSE 100.Оперативното ръководство ще бъде поверено на досегашния главен изпълнителен директор на Takeaway.com Жиц Гроен. От двете компании посочват, че очакват сделката да допринесе за свиване на разходите с около 20 млн. евро в рамките на четири години, като половината от тази сума ще бъде постигната за година.Миналата седмица и двете дружества отчетоха по-слаби финансови резултати, главно заради мащабните инвестиции в логистика, с които се опитват да противодействат на конкуренти като Deliveroo и Uber Eats. Печалбата на Just Eat преди данъци се свива с 98% до 0.8 млн. паунда за първото полугодие на 2019 г., въпреки че приходите й растат с 30% до 464.5 млн. паунда. Takeaway.com пък бележи скок на постъпленията си със 70% до 179.4 млн. евро, но загубата й се удвоява – до 23 млн. евро, пише още FT.