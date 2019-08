Отрязаните крила на Victoria’s Secret

Тъмното минало



Отвъд ангелската обвивка на бранда за бельо, сериозна негативна следа в историята на Victoria's Secret остават обвиненията срещу най-приближения съветник на собственика на L Brands. През юли Джефри Епщайн, допреди 12 години дясната ръка на Лесли Уекснър, получи поредни обвинения за сексуален трафик на жени и непълнолетни момичета.



Епщайн се среща със собственика на Victoria's Secret за първи път през 1980 г., но бързо успява да спечели доверието му. Въпреки липсата на подходящо образование едва 30-годишен той става финансов съветник на разрастващата се компания, управлява фондацията и авоарите на Уекснър, който тогава го определя като "най-лоялния приятел", пише The New York Times. Заедно инвестират в имения, а през 1991 г. Уекснър подписва пълномощно, което дава право на Епщайн да наема хора, да подписва чекове, да купува и продава имоти и да взема кредити - всичко от името на Уекснър. През следващите 12 години финансовият съветник се възползва от възможностите и бързо става сред много богатите хора в САЩ.



В годините служители на L Brands разбират, че благодарение на близките си отношения със собственика, Епщайн се представя за агент на Victoria's Secret, като предлага на млади модели и актриси да участват в кастинги, пишат още от The New York Times.



Краят на взаимоотношенията му с Уекснър идва през 2007 г., година и половина след като към Епщайн се повдигат множество обвинения за насилие и блудстване с непълнолетни момичета. Той се признава за виновен по едно от тях и прекарва 13 месеца в затвора.



Преди по-малко от месец той отново беше арестуван за сексуален трафик, като му беше отказано пускане под гаранция до започване на съдебния процес, което вероятно ще се случи през юни следващата година. Дотогава Епщайн остава в затвора.



На фона на разклатения бизнес на Victoria's Secret новите обвинения припомнят за ролята на Епщайн в компанията и скелетът отново е изваден от килера.