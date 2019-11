Петер Копиец: Хората са в сърцето на нашата компания

Петер Копиец, изпълнителен директор на "Загорка" АД

Идвайки от друг пазар, който е Германия, съвсем естествено исках да отделя време, за да опозная българския пазар, хората и културата. Имах отлично въведение от моя екип, така че фокусът и усилията ми бяха насочени към стартирането на няколко нови проекта за компанията – представянето на "Загорка IPA" и нашето Zero Zone портфолио. Друга важна сфера, в която се фокусирах, е екипът на компанията, тъй като хората са в сърцето на нашата организация.Zero Zone е един от проектите, чрез които представихме обединено нашето безалкохолно портфолио. Използвайки дългогодишния пивоварен опит на "Загорка" и нашата компания майка Heineken, ние създадохме гама безалкохолни напитки, която има за цел да даде на потребителите по-добър избор, когато става въпрос за отговорна и умерена консумация. Новата платформа разширява поводите и моментите, в които да се наслаждаваме на любимата бирена напитка: по време на обяд, след тренировка или вечер, когато ни предстои да шофираме. Инвестираме много усилия в развитието и популяризирането на нашето безалкохолно портфолио - за всички наши консуматори, които биха искали да се насладят на бирата без никакви угризения. Zero Zone е мултибранд кампания и включва марките Heineken® 0.0, както и нашите локални маркиНие бяхме първите сред големите пивовари в България, които предложихме стила Indian Pale Ale с локална марка. Направихме нашата "Загорка IPA", следвайки традиционна британска рецепта, но използвайки 100% български съставки и я произвеждаме тук, в нашата пивоварна в Стара Загора.Да, движим се според нашите планове и очаквания. Zero Zone стана част от много събития, като насърчи отговорната консумация, някои от тях бяха кампанията "Най-добър млад шофьор на България" заедно със Съюза на българските автомобилисти, Dacia Picnic Club и др. По време на Beerфестът в Стара Загора освен позиционирането на Zero Zone предоставихме и безплатна автобусна линия като част от нашата кампания "Когато шофираш, никога не пий алкохол". Имахме и много други активности, показващи, че 0.0% алкохолни продукти предоставят не само отговорен избор, но и възможност да се насладим на любимата напитка при различни поводи.Основните ни водещи проекти са свързани със стратегията ни за устойчиво развитие в дългосрочен план и това са трите P-та (от английски език: People, Planet, Prosperity), или хора, планета и просперитет и те не могат да бъдат краткосрочни, тъй като няма да бъдат устойчиви.Хората - това са нашите консуматори, партньори и служители, които са в основата на нашия бизнес и компания. Ние продължаваме да предоставяме винаги най-висококачествените продукти и да се застъпваме за отговорната консумация.Като най-зелената компания в сектора в нашия доклад за устойчиво развитие обобщихме напредъка си по постигане на целите ни за ефективно използване на водата с дългосрочната програма "Всяка капка" и намаляването на въглеродните емисии също с дългосрочна програма "Drop the C". Като отговорен корпоративен гражданин инвестираме в общностите - управляваме социални и екологични проекти и допринасяме за развитието на икономиката.