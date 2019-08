Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет увеличи дела си в Amazon

Уорън Бъфет, който е известен с прозвището Оракула от Омаха, е четвъртият най-богат човек в света според сп. Forbes



Инвестиционната компания на Уорън Бъфет - Berkshire Hathaway, залага все повече на Amazon. През второто тримесечие тя е увеличила дела си в платформата за онлайн търговия с 11%, съобщава CNBC. В края на юни Berkshire е имала 537 хил. акции на Amazon на стойност 1.02 млрд. долара. Три месеца по-рано групата притежаваше 483 хил. книжа.В същото време компанията на Джеф Безос обяви нова програма, която да стимулира компаниите да даряват продуктите, които залежават на платформата и не се продават дълго време.Бъфет обяви първоначалната си инвестиция в Amazon през май, но заяви, че не той, а портфолио мениджъри от компанията стоят зад покупката на акции. По-рано този месец Berkshire съобщи, че е продала повече акции, отколкото е купила през тримесечието. Това се приема като евентуално притеснение от страна на Бъфет и портфолио мениджърите му Тод Комбс и Тед Уешлър за пазарните оценки.Документите, подадени в сряда до регулатора, включват инвестициите и на тримата, макар че не казват кой какво е купил или продал.Най-голямата инвестиция, от която се е освободила Berkshire, е тази за близо 1.7 млрд. долара в USG, която беше придобита от германската Knauf през април. Berkshire е продала дела си от близо 31% дял в USG, която държи близо две десетилетия, а Бъфет описа инвестицията като разочароваща.Този месец Berkshire е инвестирала 10 млрд. долара в Occidental Petroleum, която завърши придобиването на Anadarko Petroleum. Сред промените в портфолиото инвестиционната компания леко е повишила дела си в U.S. Bancorp и Bank of America, а е намалила този в Charter Communications. Berkshire Hathaway притежава над 90 дружества като BNSF, Geico и Dairy Queen.От своя страна компанията на Джеф Безос обяви нова програма - иска търговците от трети страни да използват по-добре непродадените продукти, които често се изхвърлят, като ги даряват за благотворителност. Fulfillment by Amazon (FBA) Donations e насочена към търговци, които складират стоки в нейните складове в САЩ и Великобритания.От 1 септември програмата ще стане опция по подразбиране за всички търговци, когато изберат да изхвърлят своите непродадени или нежелани продукти, които се съхраняват в складовете на Amazon в двете държави. Ако търговците желаят, може да се откажат от програмата.Даренията ще бъдат разпространявани от американски неправителствени и британски благотворителни организации. Целта е по този начин да се намали обемът на запасите, които се задържат прекалено дълго в складовете на Amazon, и да доведе до употребата на продукти, които не се използват.