Портфейлът в моя телефон

Темата накратко Без другите основни играчи като Google, Samsung и самите банки обаче страната остава в ерата на кеша.

Ето какво предлагат наличните в България виртуални портфейли на различни компании.

Български банки са преговаряли да се включат със свои карти към дигитални портфейли

Google, Alphabet също развиват усилено тези услуги глобално, но в България те или не се предлагат, или частично.

Положителното при тези платформи е, че гледат да заобикалят традиционно високите такси по плащанията, като ги правят и по-лесни и прозрачни. Минусите са, че не всички работят от България, някои функции са ограничени и като цяло работят на по-скъпите модели телефони или часовници.

директно с телефона, и няма нужда от изваждане на пластика, като транзакциите реално се отразяват през Revolut и Monese .

както и мобилните приложения. Услугата е активна с пълната си функционалност на 29 пазара, сред които САЩ, Австралия, Канада, Япония и повечето от страните в Европа.

. Понастоящем Google Pay е наличен за използване с приложения за Android на няколко компании за електронна търговия, включително Airbnb, Boxed, Caviar, Fandango, Houzz, Instacart, Kayak, Pizza Papa John's, Postmates и други.

Samsung Pay

Услугата Visa Token защитава транзакциите със Samsung Pay, като заменя поверителната информация за сметките с уникален цифров идентификатор. Криптираният токен запазва поверителността на същинската информация от картата и при компрометиране става невалиден. За съжаление нито една от функциите на

В днешно време все по-често парите и банковите карти излизат от традиционния кожен портфейл и влизат във виртуалния. Млади финтех компании, производителите на телефони и мобилните оператори се превръщат в основни играчи в този сегмент. За да се възползва потребителят от новите възможности, просто е нужен умен телефон или часовник. И макар България все още да е малко назад от тенденциите, не може да се каже, че е изключение от тях. Освен че тук няколко млади компании, мобилен оператор и една банка предлагат виртуални портфейли, от началото на лятото в този сегмент влязоха Apple и Garmin. Samsung и компанията - майка наЗа да се създаде виртуален портфейл, трябват по-нови смарт устройства с функцията за свързаност near field communication (NFC), операционна система на съответната компания и инсталиране на приложение. То създава виртуално копие на физическата платежна карта, което се съдържа в приложението, и използва безконтактни ПОС терминали, за да авторизира транзакцията. Търговците не се нуждаят от специфични разплащателни терминали, за да приемат плащания чрез тези услуги - нужен е само безконтактен ПОС. Освен за разплащания с виртуалните портфейли стават покупки на мобилни приложения и превод на пари, но последната услуга е достъпна в много малко пазари.Apple Wаllet не е първият виртуален портфейл в България - от банките такъв предлага единствено ПИБ, както и финтех компаниите Phyre и iCard. Мобилният оператор A1 също има свой виртуален портфейл, а в тази посока обявиха, че искат да работят вече и БТК в партньорство с БАКБ (още - в карето).Отварянето на услугата Apple Pay (Wаllet) и на Garmin определено е новина за феновете на технологиите и новите форми на разплащания. Влизането им в България стана благодарение на сътрудничеството на компанията с Revolut и Monese и техните карти Mastercard. Български банки и техните карти все още не работят с виртуалните портфейли. Рано или късно обаче и това ще стане, а по информация на "Капитал" две от големите банки са преговаряли с Apple, но временно е отложено пускането през техни карти. Според източници в момента проблемът е по-скоро технически и е свързан с интеграцията на системите. Другата добра новина е, че БОРИКА също е настроила системата си за Apple Pay и Garmin, което на практика означава, че с тях ще стават плащания навсякъде, където има безконтактен ПОС -Услугата на Apple влиза тук обаче без всичките й функционалности. Например бързият превод на пари между потребителите остава валиден само в САЩ и Великобритания.Потенциален минус е, че за да използват Apple Pay, потребителите се нуждаят от сравнително по-нов модел iPhone (след, iPad с Touch ID или Face ID, Apple Watch и Mac м, поддържана от участващите издатели банкова карта, най-новата версия на iOS, watchOS или macOS и Apple ID, с който сте влезли в iCloud.40 страни, сред които САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, както и голяма част от Европа.Ако потребителят желае да използва Apple Pay на две или повече устройства, е необходимо да добави картата на всяко от тях. Същевременно на Apple Watch Series 3 и по-нови модели, както и на моделите след iPhone 8 можете да добавите до 12 карти на устройство, а за по-стари модели - до осем карти на устройство.Технологията, която се използва при интегрирането на банковата карта с мобилното устройство, ползва криптиране и токенизация, което гарантира опазване на банковата информация на потребителя. При покупка Apple Pay използва специфичен за устройството номер и уникален код за транзакцията. Така номерът на картата никога не се съхранява на устройството или на Apple сървъри, а при плащане компанията никога не споделя данни за потребителите с търговците. Когато плащането се извършва с предплатена карта, Apple Pay не пази информация за транзакцията. При загуба или кражба на устройство пък съществува опцията за окончателно спиране на възможността за извършване на плащания от него.Паралелно с Apple мобилният си портфейл в България пусна и Garmin, като той се използва през смарт часовниците му. Захранването става също през Revolut. Предимствата на портфейлите за умни часовници е, че наистина елиминира необходимостта от носене на пари, когато тичате или сте навън за друга активност. Разбира се, ако наблизо има безконтактен апарат.8 г. Google ребрандира своите потребителски продукти за разплащания, като обединиAndroid Pay и Google Wallet в една услуга. Google Pay е съвместим единствено с устройства с операционна система Android, които поддържат NFC и работят с Android KitKat 4.4 или по-нова версия.Приложението не иска удостоверяване на плащанията с пръстови отпечатъци – то работи с ПИН или парола, като не работи със Smart Unlock, Knock to Unlock или сканиране на ретината. Покупките могат да бъдат проверени с код за сигурност, който Google изпраща на потребителя. Компанията също така не начислява такси за транзакции за покупки, направени с Google Pay.Засега в България не е валиден виртуалният портфейл, но платформата може да бъде използваот българските потребители при покупка на продуктите на Google в магазина им,Кредитните, дебитните и картитепреди и не е необходимо да бъдат добавяни отново към Google Pay. Също така пинсталират друго приложение, за да използват услугатаGoogle Pay също използва виртуален номер на акаунт, който гарантира, че личната информация е защитена на телефона. Акоизгубено или откраднатSamsung Pay е много по-ограниченGoogle Pay и Apple Pay – услугата работи с избрани мобилни устройства на SamsungGear S2, Gear S3, Gear Fit2 и Gear Sport. Телефоните на Samsungса актуализирани до Android 5.0 или по-нова версия, с инсталирана най-новата версия на Samsung Gear. Това включваGalaxy S6 нагоре. Едно от предимствата на Samsung Pay пред другите подобни услуги е, че работи с повечето четци на карти. Той използва както NFC технология, така и технология за магнитно сигурно предаване (MST). Тя излъчва магнитен сигнал, който. Това позволява този електронен портфейл да бъде използван на повече терминали. Чрез услугата могат да се правят плащания в 24 страни, сред които САЩ, Китай, Австралия, Индия, както и такива в по-големите европейски страни.гарантира и сигурността на потребителите – всяка покупка трябва да бъде потвърдена с пръстов отпечатък, сканиране на ириса или чрез въвеждане на ПИН. Освен това номерът на кредитната карта никога не се съхранява на устройството. Цялата финансова информация на потребителите се криптира.Samsung Pay не работи от България.Преди навлизането на платежните услуги на Apple и Garmin в България работят няколко виртуални портфейла с местни корени.- това беше реално първият виртуален портфейл. Освен всички функционалности на мобилното приложение на банката той дава възможност и за плащане чрез NFC на виртуални ПОС терминали. Валидно е само за клиенти със сметка в ПИБ, но пък работи под Android и iOS. Таксите през него са стандартните за мобилно банкиране на ПИБ.- "А1 България" е първият мобилен оператор, който навлезе в този сегмент. Той предлага виртуален портфейл без такси и комисиони в партньорствo с iCard, като дава възможност за извършване на всякакви мобилни разплащания, преводи между потребителите на системата, SEPA трансфери. Налично е само за абонати на A1.- освен дигиталния портфейл се издават и пластики, приложението работи и при двете операционни системи. Потребителите на iCard получават собствен IBAN номер и могат да нареждат трансгранични преводи в рамките на Европейския съюз срещу фиксирана такса.- създаден през миналата година, виртуалният портфейл има три основни функции – плащане със смартфон на ПОС терминал, безплатни парични преводи между потребителите му и дигитализация на карти за лоялност. За да се плаща през него, потребителят трябва предварително да прехвърли средства в портфейла.Apple Pay беше наличен и преди края на юни в България, но за да се активира, бяха нужни някои трикове в настройките, което пък объркваше други функции на телефона. Освен това и много малко ПОС терминали приемаха плащания. Сега вече това става официално. Ето и стъпките, като те са подобни при повечето виртуални портфейли.- в случая е нужна такава на Mastercard на Revolut и Monese. Revolut вече работят само с този картов оператор и потребителите с Visa нямат достъп до платежните услуги на Apple и Garmin.- с бутона + се добавя нова карта, като може да се сканира или въведе номера й ръчно. Може да се добавят няколко карти. Вариант е това да стане и през приложенията на Revolut и Mones чрез бутона Add to Apple Wallet, който вече е наличен в тях.е - това е първата вкарана карта, от която още става плащането. Преместването на друга от тях на първо място става автоматично карта по подразбиране, или това е видимата пластика.