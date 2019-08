Nestlé иска да добива милиони литри вода дневно от природен резерват в САЩ

Швейцарският конгломерат Nestlé планира да добива 1.1 млн. галона вода дневно от естествените извори Джини спрингс край Флорида, които впоследствие да бъдат продавани като бутилирана вода, съобщава The Guardian. Намерението на компанията среща съпротива от страна на природозащитници, които твърдят, че река Суони, която вече официално се смята за застрашена, не може да издържи на толкова голямо извличане на водна маса.Хранителният гигант категорично отрича критиките на природозащитниците, които се опитват да спрат проекта, твърдейки, че той е "против обществения интерес". Междувременно представители на Nestlé съобщиха, че компанията е похарчила милиони долари тази година за закупуване и модернизиране на технологията за бутилиране на вода и очакват да получат разрешение. Те твърдят, че изворната вода е бързо възобновяем ресурс, и обещават "стабилен" план за дългосрочна устойчивост на водните източници.Швейцарският конгломерат иска да поднови разрешение за добиване на вода от изворите с изтекъл срок, притежавано от местната компания Seven Springs. Nestlé планира да купува водата от нея, като цената не е разкрита. Хранителният гигант обещава "стабилен" план за управление в партньорство с местни агенти за дългосрочна устойчивост на водните източници. Природозащитниците от своя страна твърдят, че само екологичните основания трябва да са достатъчни за отмяната на плана.Служителите на компанията обаче разкриват, че новите планове предвиждат добиването на четири пъти повече вода дневно, отколкото преди е добивала Seven Springs – над 1 млн. галона дневно. "Съоръжението е в процес на добавяне на капацитет за бутилиране и очаква значително увеличение на производствените обеми, равни на искания среден годишен обем на изтегляне от около 1.152 млн. галона", коментира мениджърът на природните ресурси в Nestlé Waters North America Джордж Ринг.Това не е първият път, в който Nestlé е в подобна спорна ситуация. През 2017 г. съветът за контрол на водните ресурси в Калифорния публикува доклад за разследване, в който се стига до заключението, че компанията, изглежда, отклонява вода "без валидна правна основа за това" от защитен район край Сан Бернардино и я продава под марката Arrowhead.Nestlé продължава да оспорва констатацията и все още добива вода там – през миналата година са извлечени 45 млн. галона. "Ние се придържаме към всички приложими регулаторни и държавни стандарти. Точно както всички предишни собственици на фабриката High Springs, които произвеждаха бутилирана вода и други напитки, ние не вземаме вода от забранен източник. Вместо това купуваме вода от частна компания, която притежава валидно разрешение за добиване на вода", отговори в изявление хранителният гигант. Говорителят на компанията Адам Габер добави, че Nestlé винаги ще работи строго в рамките на определено в разрешението, което притежава, "тъй като бизнесът ни зависи от качеството и устойчивостта на водата, която събираме".