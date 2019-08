Лидерите в хранителната индустрия използват големи бази данни, за да увеличат приходите си

Чрез използването на новите технологии в маркетинговите проучвания продажбите могат да бъдат подобрени



Хранителната индустрия, която беше критикувана, че изостава с внедряването на технологиите, се променя. От 2012 г. големите компании в сектора регистрират по-малък ръст на приходите, което е знак, че не могат да диктуват вкусовете на потребителите, както го правеха в миналото. Напротив, те трябва да се съобразят с него при създаването на продуктите, а това може да се случи чрез анализ на бази данни. Следователно, за да увеличат приходите си, компаниите трябва да внедрят новите технологии при маркетинговите си проучвания,

пише Financial Times.

Промяната

Black Swan е една компаниите, които променят начина, по който се правят пазарни проучвания в индустрията. Ако в миналото Procter&Gamble изпращаше служители, за да видят как американските домакини почистват дома си, готвят ястия или перат, то днес подходите са много различни.

Black Swan e британски стартъп, който събира данни от социални медии, онлайн форуми, уебсайтове за преглед на продукти, както и други източници и след това ги анализира. Така открива какво искат потребителите. Компанията използва изкуствен интелект, за да оцени кой от продуктите може да стане масово купуван.

Само за последните шест месеца тя е сключила договори с шестнайсет големи компании, сред които PepsiCo, Danone и McDonald's. Благодарение на това годишните приходи на стартъпа се увеличиха до 30 млн. паунда.

Компании като тази се разрастват бързо, защото предлагат на големите вериги нещо, от което те отчаяно се нуждаят - информация за това какви продукти ще купуват бъдещите клиенти и как успешно да им бъдат рекламирани.

"Това е като да получите кристалната топка, която всички искахме през последните 20 години", казва Илейн Родриго, ръководител на потребителските проучвания и стратегия на Danone.

Защо има нужда от такива проучвания?

Пречка пред големите компании са тенденции като веганството или високопротеиновите диети. Такива продукти в момента са много търсени, но пък е трудно да бъдат внедрени на пазара, тъй като процесът е бавен и в повечето случаи отнема година и повече поради сложните вериги за доставка, спазването на вътрешните процеси за стандартите за качество. През това време по-малки компании се утвърждават на пазара.

Критиците посочват как появата на HaloTop, американска компания за нискокалоричен сладолед без захар, изненада Unilever и Nestlé и намали значително продажбите на техни конкурентни продукти.

Сега големите компании вярват, че подобряването на маркетинговите изследвания чрез използването на технологиите ще подобри продажбите. Старите маркетингови подходи като анкети, фокус групи и данни за продажбите на дребно трябва да бъдат обновени, защото са твърде бавни, много скъпи и често неточни.

Компаниите

Black Swan например предлага онлайн анкети, които могат да бъдат готови и анализирани за няколко дни. Това е много малко в сравнение със стандартните четири-шест седмици.

Друга подобна компания е Zappi. Тя също е стартъп и предлага на своите клиенти възможност за самообслужване. Чрез нея маркетинг специалистите от компаниите сами могат да създават анкети и да тестват групи, избрани по възраст, доходи или местоположение.

Британската Streetbees пък дава възможност на клиентите си да провеждат видеоинтервюта с потребителите.

Been There Done That и Discover.ai са се фокусирали повече върху анализ на позиционирането на продукти и маркетингови съобщения по начин, по който да бъдат успешни.

Друга възможност за провеждане на маркетингово проучване е използването на изкуствен интелект за обработката на големи масиви бази данни. Такава например е Signals Analytics, основана от двама ветерани от израелското военно разузнаване, и Tastewise, платформа, която анализира менюта, блогове и онлайн рецепти, за да прогнозира тенденциите в храните.

Стартъп компаниите са предизвикателство за водещите агенции за пазарни проучвания като Kantar, Ipsos и Nielsen на WPP. Техните приходи се свиват и до голяма степен причина за това е внедряването на технологиите в индустрията.

"Хората искат по-бързи, по-прецизни инструменти. Старите методи, измислени преди дигиталната ера, не са достатъчно гъвкави, прецизни и подходящи за нашите текущи нужди", казва

Тим Уорнър, който оглавява потребителските и пазарните проучвания на PepsiCo в Европа и части от Африка.

Нови брандове, нови проблеми

В резултат на по-лесното навлизане на нови брандове благодарение на онлайн търговията средният ръст на приходите в първите 30 световни компании за потребителски стоки падна до едва 0.4% годишно за периода 2013-2018 г., от 4.5% за 2007-2012 г., твърди изследване на Bain&Company. Средният ръст на годишните оперативни печалби е намалял наполовина за същия период.

В САЩ големите компании за потребителски стоки са загубили 2.4 пр. пункта от пазарния си дял поради навлизането на по-малките компании.

Променената реалност подтикна Хорхе Пауло Леман, един от милиардерите зад инвестиционната компания 3G Capital, която притежава Kraft Heinz and Burger King, да се оприличи на "ужасен динозавър". "Купихме марки и смятахме, че те ще продължат завинаги, каза той на инвестиционна конференция миналата година. Сега трябва да се приспособим изцяло към новите изисквания на клиентите."

Важни ли са маркетинговите проучвания

В миналото на маркетинговите проучвания се гледаше само като на излишен разход, а стратегията на играчите в индустрията беше да ги свиват до минимум. Днес обаче, когато потребителите доминират, те са необходимост и стратегическо предимство.

PepsiCo започна да работи със стартъпи за проучване, тъй като търсеше по-добри начини да разбере нуждите и предпочитанията на клиентите си. На Doritos и Gatorade пък им трябваха девет месеца, за да разберат, че не отговарят напълно на нуждите на клиентите.

PepsiCo реши да работи с пет стартиращи компании, за да изгради набор от инструменти, чрез които да следи тенденциите и по-рано и бързо да тества идеите си за продукти, опаковки и рекламни съобщения.

Unilever има около 700 души, които работят по пазарни проучвания, които стават по-модерни.

Вместо традиционния "тест за употреба в домашни условия", за който са нужни 400 души, сега може просто да се прегледат ревютата на продукта в Amazon и да се сравнят с тези на конкурентните продукти.

Друг нов инструмент на Unilever се е Idea Swipe, който е вдъхновен от приложението за запознанства Tinder. Чрез нея потребителите могат да разгледат идеи - например за сладолед с вкус на зърнена закуска, и да ги одобрят или отхвърлят. От компанията казват, че приложението доставя по-достоверни данни по-бързо от по-старите техники на проучване.

Прогнози

Все още е рано да се каже дали внедряването на цифрови инструменти за прогнозиране на тенденции за подобряване на маркетинга наистина ще бъде достатъчно, за да ускори растежа в сектора.

Компанията Bain&Company твърди, че ръстът на продажбите на органични продукти в първите 30 световни компании достигна 2.9% през миналата година - най-доброто представяне от 2013 г. насам. Според Франсоа Фаели от Bain големите играчи са "надградили иновационната си игра" и тя вече започва да се отплаща.

Други са по-скептични. Елио Скети, изпълнителен директор на инвестиционната компания Craftory, смята, че големите компании остават прекалено изключени от потребителите. Техните вериги за доставки са бавни и те остават твърде фокусирани върху физическите канали за търговия на дребно, а не към онлайн търговията.