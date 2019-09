"Телерик Академия" и ScaleFocus започват IT обучение на хора без предишен опит

Българската IT индустрия отдавна страда от липсата на достатъчен брой подготвени специалисти

© Надежда Чипева

ва месеца след началото на обучението

обучаващите се

ще започ

н

ат работа в реален екип, за реален клиент

".

В случая на "Телерик академия" часовете ще бъдат в София, а иницииативата на ScaleFocus започва от Бургас.

"След това в зависимост от заинтересоваността и проактивността на общините ще обхване и останалите големи градове. ScaleFocus Academy ще работи с местни училища, университети и организации, за да да разпали интереса към IT още от училищната скамейка и изгради правилния модел за развитие на кадри."

В търсене на решение

Частният сектор в България отдавна се опитва да се справи с най-тежкия проблем на иначе бързоразвиващата се индустрия – липсата на кадри. Образователната система не създава достатъчен брой добре подготвени служители, които да бъдат готови да започнат веднага работа в компаниите, в които има почти постоянно търсене за високоплатени работни места.



Това наложи създаването на редица частни академии за развитие на таланти, сред които и "Телерик академия", "СофтУни", както и масовото приемане на подобен тип програми от страна на компании като SoftServe, ScaleFocus и други. "

Сблъскваме се постоянно с несъответствие между търсенето и наличието на мотивирани ИТ специалисти. Поставихме си нелеката задача да променим това", коментира Пламен Цеков, изпълнителен директор на ScaleFocus.

Образователната организация "Телерик академия" и българската IT компания ScaleFocus обявиха поотделно, но в рамките на един и същи ден, че започват програми за безплатно обучение на хора без предишен опит в IT сферата, които искат да работят в сектора.Програмата на "Телерик академия" ще включва основи на програмирането, като обучаваните ще бъдат "в малки групи и с индивидуален подход на преподаване". Продъжителността на програмата за изцяло начинаещите, които досега нямат познания по отношение на програмиране, ще бъде пет седмици и ще се провежда по време на уикендите. Впоследствие завършилите я ще могат да се включат в другите програми на академията, които са за по-напреднали.От своя страна ScaleFocus ще обучи безплатно 10 хил. специалисти за IT индустрията в следващите пет години, съобщиха от компанията. ScaleFocus Academy ще приема както хора с теоретични познания, така и такива без никакъв досегашен опит. Според съобщението на компанията ScaleFocus гарантира, че "д