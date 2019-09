DXC Technology вече има над 4500 служители в България

Камен Добрев, директор "Глобален център за услуги" в DXC Technology

© Цветелина Белутова

IT компанията DXC Technology отбеляза наемането на 3500-ия си служител в България. Според данни на фирмата в нея работят непряко още 1000 души. Към този брой се добавят и 250 души, част от Luxoft, която беше придобита от DXC на глобално ниво за около 2 млрд. долара в началото на 2019 г., като и двете компании имат големи офиси в България. Така с общо над 4500 служители DXC Technology става най-големият работодател в IT сектора в страната.Според данни от компанията тя е наела над 600 души само през първите шест месеца на 2019 г. Освен в София DXC има офис и във Варна. България е най-големият европейски център за доставка на услуги на глобалната компания.DXC беше създадена през пролетта на 2017 г. след сливането на Computer Sciences Corp (CSC) и подразделението за IT услуги на Hewlett Packard Enterprise (HPE). Сделката доведе до гигант с 6000 клиента в над 70 държави, като двете компании се припокриваха в едва 15% от дейностите си. Още преди транзакцията и двете имаха големи инженерни звена в България. Приходите на DXC Technology за фискалната 2018 г. достигнаха 24.6 млрд. долара. Групата има 138 хил. служители в цял свят.В България приходите и служителите на DXC са разделени между две компании - "Ди Екс Си технолоджи България" (преди "Си Ес Си България"), която за 2018 г. има 28.6 млн. лв. приходи, както и "Ентерпрайз сървисис България" (преди "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър"), чиито постъпления са били 76.8 млн. лв."Хората често ни смятат за кол-център, но всъщност това е едва една четвърт от бизнеса ни в България", коментира Камен Добрев, директор "Глобален център за услуги" в DXC Technology. Останалата част от служителите в България работят в сферата на облачни услуги, дигитална трансформация, анализ на големи данни, сигурност, разработка на приложения и други. Услугите на DXC се използват от редица индустрии, сред които застрахователната, банковата, в сферата на здравеопазването, аеротранспорт, медии, публичния сектор и други.Според Добрев над 870 служители в компанията са преминали професионални обучения от началото на 2019 г., като за това са отделени над 46 хил. часа и са инвестирани близо 700 хил. лв. "Плановете ни са екипът да достигне 7000 души в следващите 4 години", добави още Добрев.