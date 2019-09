Лекторите на The Future of Retail: Йоана Цонева

© Капитал

Добрите намерения са хубаво нещо, но те нямат никаква стойност без поставянето на реални и измерими цели и изминаването на пътя за тяхното постигане. Такава е философията на глобалния бранд IKEA за опазване и съхранение на природните ресурси и устойчивото развитие, а конкретните цели, които си е поставила компанията, са наистина мащабни. Ето част от тях. Първо, до 2030 г. дизайнът на всички продукти трябва да бъде изпълнен според принципите на кръговата икономика, тоест да бъдат създадени с възобновяеми и рециклирани материали. Второ, отпечатъкът, който производството всеки продукт оставя върху климата, трябва да бъде редуциран средно със 70%. Трето, при доставката до дома трябва да бъдат постигнати нулеви емисии. Четвърто, гамата соларни решения за домакинствата трябва да се разшири значително."Визията на IKEA е да направим всеки ден по-добър за хората. Това означава да спомогнем за изграждането на един свят, в който се отнасяме отговорно към тях и природните ресурси. Като създаваме продукти в съответствие с принципите на демократичния дизайн, ние на практика ставаме част от решаването на някои от проблемите", обяснява маркетинг мениджърът на IKEA в България, Йоана Цонева.Тя има над 17 години професионален опит в сферата на маркетинга и се присъединява към екипа на IKEA през 2012 г., малко след стъпването на компанията на българския пазар. Цонева е страстен привърженик на трансформирането на бизнеса към кръговата икономика и реализира на местно ниво визията на IKEA за създаване на по-добър живот чрез модели на устойчиви партньорства в полза на обществото и околната среда.На конференцията The Future of Retail , която през 2019 г. ще акцентира върху темата за навлизането на ритейла във фаза на устойчиво и екологично развитие, маркетинг мениджърът ще сподели повече за глобалната стратегия и добрите практики на бранда, както и за първите стъпки на трансформацията на местния пазар."Устойчивото развитие е както отговорност, така и възможност за разгръщане на нов бизнес потенциал. Например да погледнеш отпадъка като ресурс за нов продукт може да се окаже конкурентно предимство", казва Цонева. По думите й в изпълнението на своите цели компанията сътрудничи с местни и международни организации за утвърждаване на отговорната употреба на ресурси и въвеждане на нови практики. Повече за тях чуйте на конференцията The Future of Retail, която ще се проведе на 5 ноември в Sofia Event Center.