Американски и британски фонд се интересуват от покупка на БТК

Два глобални фонда - BC Partners и Providence Equity в момента правят детайлно проучване на БТК и реално един от тях може да е следващия собственик на телекома. По информация на "Капитал" от няколко източника общо около 10 финансови инвеститора са проявили интерес към дружеството, но лятото продавачите са получили само три първоначални оферти, като едната не е посрещнала изискванията. Реално от септември екипи на двата фонда правят детайлно финансово и правно проучване. Специализираното издание Mergermarket същ посочва BC Partners и Providence за потенциални купувачи и допълва, че обвързващи оферти трябва да бъдат подадени до средата на октомври.Добрата новина е, че и двата кандидата имат опит в телекомуникационния сектор и са сред най-големите фондове за дялови инвестиции. Лошата е, че за пореден път БТК ще е собственост на финансов инвеститор, а не на глобална телеком група.Базираният в Лондон фонд BC Partners наддава чрез регионалния си кабелен и телевизионен оператор United Group. Той работи основно в държавите от Западните Балкани, най-вече в Сърбия, като в началото на XXI в. започва да изкупува активи там като операторите SBB, Telemach Slovenia и Telemach BiH, които обединява в обща група. Компанията продължава да се разширява чрез придобивания на местни кабелни разпространители, платформи за медийно съдържание и мобилни услуги. Днес тя предлага услуги като платена телевизия и фиксирана и мобилна телефония в страните от бивша Югославия, както и медийно съдържание и рекламен бизнес. През 2014 г. United Group беше купен от един от най-големите фондове за дялови инвестиции в света - Kohlberg Kravis Roberts (KKR), който продаде групата преди година на BC Partners в сделка, оценяваща оператора на 2.6 млрд. евро. Миноритарен акционер в United Group е и Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР).Извън United Group, BC Partners през годините е инвестирал милиарди в множество компании като сателитния оператор Intelsat, щатската верига за офис консумативи Office Depot, най-голямата турска верига супермаркети Migros Türk и др. В момента фондът управлява активи с годишни приходи от над 35 млрд. долара. Общите активи под негово управление са на стойност над 22 млрд.долара.От своя страна Providence Equity e базиран в щата Ню Йорк фонд с фокус върху инвестиции в медии, комуникации, образование и информационни технологии. Сред капиталовложенията му са фирми като AutoTrader.com Group, Blackboard Inc., eircom, Hulu, Kabel Deutschland, MLS Media, NEW Asurion, Bluestone Television, Newport Television, Univision, VoiceStream (сегашната T-Mobile US), Warner Music Group и др. Преди две години доскорошният собственик на "Нова телевизия" - шведската Modern Times Group продаде медийните си компании в балтийските държави на Providence Equity Partners, а фондът ги обедини в общата група All Media Baltics. В повечето случаи фондът инвестира между 150 и 800 млн. долара в една компания. Общите активи под негово управление са на стойност над 45 млрд. долара.Ако бъде завършена успешно, продажбата ще доведе шестия поред собственик на най-големия български телеком по приходи. Последната засега сделка стана факт през 2016 г., когато операторът беше продаден на търг, организиран от руската VTB като кредитор. В транзакция за 330 млн. евро собственик стана консорциум, воден от Спас Русев с 46%, като дялове имат още самата VTB, българските й мениджъри братята Милен и Георги Велчеви и други стари кредитори. VTB осигури и огромната част от финансирането чрез заем. Тогава продажбата беше оспорвана от руснака Дмитрий Косарев, според когото търгът е бил нагласен и на занижена цена. Той претендираше, че чрез придобити от него компании по веригата на собствеността на БТК той индиректно е притежавал контролния пакет. През юли лондонски съд отхвърли една от претенциите му, което улеснява продажбата на БТК.За 2018 г. БТК отчете приходи от 948 млн. лв. и печалба преди данъци и амортизация (EBITDA) от 359.8 млн. лв. Мобилните потребители на компанията в края на 2018 г. са 3.071 млн. души, а клиентите на фиксиран интернет са 444 хиляди, докато тези на телевизионни услуги са 468 хиляди души.