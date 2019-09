The Future of Retail: "Ерата на индивидуализацията, в която търговците ще се ангажират с всеки от нас поотделно, не е далеч"

© Капитал

Q&A



Кои са най-големите промени, които се случиха в ритейла през последните 5 години?



Преодоляването на предизвикателства в сектора продължаваше да бъде релевантно. Приложимостта и релевантността в момента са единственият най-силен фактор за всеки бранд в ритейла. Срещу това, разбира се, стои новият потребител, който е далеч по-взискателен и очакващ от всякога. Посредствеността вече не е приемлива.



Кои са големите трудности в тази постоянна промяна?



Резултат от нея е далеч по-ниското ниво на лоялност към марките, което означава, че е много по-трудно вниманието ни да бъде привлечено и задържано. Ние "кацаме" върху марката за момент, след това се приземяваме на друга, после на друга и т.н. Аз наричам това "пеперуден консумеризъм".



Също така традиционните техники на директния маркетинг имат много ограничено въздействие. Социалните медии се справят много по-ефективно и сега предизвикателството за ритейлърите е да спечелят правото да бъдат част от разговора с потребителите, без да ги отчуждават.



Коя ще бъде следващата стъпка в революцията на ритейла, когато говорим за технологии?



Изкуственият интелект (AI) ще бъде интегриран във всички виртуални аспекти от веригата на доставки до изходната й точка. Той е дори в новата четка за зъби Oral B, която твърди, че ни учи как да мием зъбите си, а после и как да го правим по-ефективно. AI ще постигне ниво на хиперперсонализация, за което днес можем само да мечтаем. Ерата на индивидуализацията, в която търговците ще се ангажират с всеки от нас поотделно, не е далеч.

The Future of Retail е новото име на форума Retail in Detail на вестник "Капитал" и списание "Регал". За своето четиринадесетгодишно съществуване той се утвърди като най-значимата платформа, която подкрепя екосистемата на ритейл сектора в България.



Повече информация за лекторите и програмата можете да видите на уебсайта на събитието и във фейсбук. Възползвайте се от цената за ранна регистрация до 21 октомври.

"Няма апокалипсис в ритейла", категоричен е Андрю Бъсби – автор, лектор и анализатор, класиран сред 20-те най-популярни и влиятелни личности в индустрията в престижни световни класации."Когато ви попитам за най-големия disruptor в търговията днес, ще кажете, че това е Amazon, нали? Е, тук съм да ви опровергая и да ви покажа, че вие сте най-големият disruptor. Всъщност всички ние. Ние, потребителите, сме най-големият разрушител на съществуващите модели", смята той. Дори и така обаче, е абсолютно неправомерно да говорим за край на традиционната търговия и апокалипсис в индустрията. Това, което се случва, е само една огромна промяна, a преминаването през нея ще е най-лесно тогава, когато разделим хайп и реалност.Андрю Бъсби пристига в България за конференцията The Future of Retail на вестник "Капитал" заедно с партньорката си Жана Бъсби - психолог с интереси в когнитивно-поведенческата наука, потребителското поведение и клиентското преживяване. Андрю е сътрудник на Forbes и футурист на IBM, главен редактор на списание Retail Technology и член на консултативния съвет на Retail Week. Постоянно търсен като автор и често цитиран от медиите във Великобритания. Има над 20-годишна кариера в ритейла, като е заемал ръководни позиции в Kingfisher и Superdrug, Arcadia, Debenhams, John Lewis и Argos. Заедно с Жана Бъсби основават Retail Reflections – компания за консултиране и анализи. През 2019 г. Анрю Бъсби публикува новата си книга "Harry was right all along", която е високо оценена от ритейл индустрията и ще бъде представена, продавана и подписвана лично от автора по време на събитието.Как той вижда големите промени в сектора прочетете в интервюто, а повече по темата за диктуваната от психологията на потребителите революция, по която ще говорят заедно с Жана Бъсби, можете да чуете на форума The Future of Retail. Той ще проведе на 5.ноември в Sofia Event Center.