Сливанията и придобиванията са на най-ниско ниво от последните две години

Сливанията и придобиванията (M&A) през първите девет месеца на годината в глобален мащаб се забавиха до най-слабото си ниво за последните две години, съобщава Financial Times. Сред причините за това са опасенията от свиване на световната икономика, които подкопаха корпоративното доверие, и проваленото мегасливане на стойност 200 млрд. долара в тютюневата индустрия.Общата активност на M&A е спаднала с 11% от началото на годината до края на септември до 2.8 трлн. долара, като сделки за приблизително 740 млрд. долара са били сключени през третото тримесечие, показват данни на Refinitiv. Те бяха подкрепени от вълна от сделки с размер от над 10 млрд. долара, които помогнаха за компенсирането на широкия спад в сделките между по-малки компании, както и забавянето при изкупуването на частни акции.Трите месеца до края на септември се оказаха най-спокойното тримесечие по отношение на обявяването на поглъщания от средата на 2017 г. въпреки опита за сливане между тютюневите гиганти Altria и Philip Morris International. Тази сделка, подобно на няколко преди нея, се сблъска с критичната реакция на акционерите и в крайна сметка пропадна."Днес пазарът на M&A се ръководи от компании, които искат да станат по-силни, за да се справят с периодите на несигурност – компаниите се тревожат, че няма да издържат при наличие на рязък спад или продължителен период на несигурност", коментира анализаторът в JPMorgan Chase Крис Вентреска.Сделките в Европа отбелязват спад от 32% през третото тримесечие в сравнение със същия период на предходната година до 556 млрд. долара, като това е най-слабата активност от 2017 г. насам. Основната причина за това е несигурността около излизането на Великобритания от Европейския съюз. Активността в Азия също рязко намаля, засегната от силния спад в китайските придобивания, който достигна 12-годишен минимум.През третото тримесечие се забелязва слаба активност и при транзакците, които са критични за рентабилността на Уолстрийт. Броят на сделките на стойност, по-малка от 5 млрд. долара, е спаднал с 11%. "Пазарът на M&A процъфтява, когато ръководителите на компаниите имат увереност в бъдещето, а това е трудно, когато несигурността е налице и в икономическо, и в политическо отношение", коментира анализаторът от адвокатската кантора Paul Weiss Скот Баршаи. "Много компании са в режим на изчакване за стратегически транзакции, докато нямат по-добра представа за това как ще се развият някои от тези геополитически и икономически несигурности", добави той.Същевременно анализаторите очакват големите компании да започнат да отделят дялове и да продават активи с опит да рационализират финансите си. По-рано тази година американският фармацевтичен гигант Pfizer отдели своята единица Upjohn и я комбинира с производителя на лекарства Mylan, като създадоха предприятие с оценка от около 50 млрд. долара. Пивоварният гигант AB InBev пък се съгласи да продаде операциите си в Австралия на японската компания Asahi за 11.3 млрд. долара.Натискът върху ръководителите на големите компании да отделят бизнесите, които се представят по-слабо, се увеличава заради инвеститори активисти като Elliott Management и Third Point. Хедж фондът Elliot призова телекомуникационния гигант AT&T да продаде редица активи, включително DirecTV и HBO. Third Point от своя страна насочва усилията си към Sony, като настоява компанията да отдели бизнеса си със сензори."Ако икономиката продължава да расте, дори и с бавни темпове, сливанията и придобиванията също би трябвало да се засилят. Това, пред което сме изправени сега, са краткосрочни предизвикателства отчасти поради несигурността и прекъсването на връзката между купувачите и продавачите", коментира анализаторът от Credit Suisse Робин Ранкин.